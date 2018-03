La desesperada carta de un funcionario de la prisión de Ana Julia: "He vuelto a tumbarme en la cama y llorar"

Un funcionario de la prisión almeriense de El Acebuche, donde lleva una semana ingresada Ana Julia, la asesina confesa del pequeño Gabriel, ha enviado una impactante carta al programa de Antena 3 Espejo Público.

En la misiva, el funcionario explica que "tras 20 años pasando por 5 centros distintos" ha conocido delincuentes de la talla de El Rafita, Pakito, De Juana Chaos, Txapote, o "violadores de sus propios padres, violadores de sus propios hijos".

Sin embargo, el funcionario asegura que el caso del pequeño Gabriel le ha superado, "quizás por tener hijos en edades similares", y que ha vuelto a tumbarse "boca abajo en la cama y llorar... llorar yo solo".

Por eso, el hombre reconoce que "la primera mañana que entré a trabajar tras el ingreso de Ana Julia me costó ponerme el uniforme": "Llevaba muchas noches despertándome sobreexcitado con la cara del demonio, de la bruja de Gabriel", escribe.

En este punto, el hombre reflexiona: "Quizás lo que más miedo me daba, lo que más odio me despertaba era la certeza de saber que a ella no le va a pasar nada", afirma el hombre, antes de resaltar que "si tuviera que defenderla no dudaría ni un solo segundo en poner mi vida en peligro para salvar la de Ana Julia".

"Quizá esa es la diferencia entre ella y yo", sentencia.