'Black Panther' es la película más tuiteada de la historia

Está armando mucho revuelo, pero la última revelación sobre Black Panther supera todo lo anterior. Según Twitter, es la película sobre la que más se ha tuiteado en la historia de esa red social.

Con 35 millones de tuits sobre la cinta, ha pasado con creces a las que ostentaban el récord antes, Star Wars: el despertar de la Fuerza y, muy cerca, Star Wars: los últimos jedi.

It's official. #BlackPanther has become the most Tweeted-about movie of all time. 📈 With 35 million Tweets, fans can't get enough of #Wakanda Here's the breakdown. 👇 pic.twitter.com/cm5RF3mY2q

Los hashtags más utilizados han sido #BlackPanther, #Wakanda y #WakandaForever, los dos últimos en referencia a la nación africana ficticia en la que se ambienta la historia, un país tecnológicamente muy avanzado de mayoría negra dominante y orgullosa. Un símbolo para la cultura afroamericana.

Los personajes más mencionados son el superhéroe, T'Challa (alias Pantera Negra), el villano, Killmonger, seguidos por la hermana del protagonista, Shuri, princesa de Wakanda y un genio de la tecnología.

El tuit más popular sobre Black Panther es del rapero Kendrick Lamarr, que ha sacado un álbum inspirado en la película.

Los siguientes son el viral de dos menores disfrazados de un solo adulto, uno encima del otro, para aprovechar un descuento especial de 2x1. "El encargado no se lo tragó", apuntan.

We tried getting the two for one special at black panther. The manager was not having it. pic.twitter.com/Ktqsuh7s3m

Y el tercero es el tuit de felicitación de Michelle Obama al equipo de la cinta.

Congrats to the entire #blackpanther team! Because of you, young people will finally see superheroes that look like them on the big screen. I loved this movie and I know it will inspire people of all backgrounds to dig deep and find the courage to be heroes of their own stories.