Carlos Fabra asegura que está "más tieso que un bacalao" y Susanna Griso replica con esta indignada pregunta

Espejo Público ha conseguido este viernes que Carlos Fabra contestase a las preguntas de Susanna Griso. El que fuera presidente de la Diputación de Castellón entre 1995 y 2011, procesado por varios delitos fiscales, no se prodiga en los medios y la presentadora del matinal ha tratado de que la conversación discurriese en buenos términos. Pero ha habido un momento de tensión.

Griso le ha preguntado al político por la suerte de que la lotería le haya tocado varias veces y lo ha ligado con la política fiscal del gobierno de Mariano Rajoy. "Montoro y sus secuaces me han dejado más tieso que un bacalao", ha espetado Fabra para asombro de todos los que estaban en ese momento en plató y viendo la entrevista.

La presentadora no ha podido contener la indignación y ha replicado con una pregunta en la que era evidente su malestar: "¿Pretende que alguien se lo crea, señor Fabra?".

La entrevista ha continuado tras ese momento, pero aún ha habido para otro episodio más. Cuando Susanna Griso le ha agradecido al político que haya accedido a responder a las preguntas del programa, él ha contestado de manera muy directa: "No lo suelo hacer porque no me gusta estar en el candelero. Pero si llego a saber cómo iba a ser, les digo que no. Si llego a saber que tenía que estar pendiente toda la mañana del pinganillo y tal, les hubiese dicho que no. Estoy con una cistitis".

La revelación del político ha provocado risas nerviosas y la respuesta de Susanna Griso: "Señor Fabra, eso nos lo podía haber dicho y se arreglaba".