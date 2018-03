El presentador Pablo Motos aprovechó la presencia de los actores Concha Velasco y de Antonio Resines este jueves en El Hormiguero (Antena 3) para aclarar un titular que saltó a la prensa hace unos meses. El conductor del programa y la intérprete coincidieron en los Premios Nacionales de Cultura, entregados por los reyes el 13 de septiembre de 2017 y entonces se afirmó que Motos fue la razón por la que Velasco no pudo fotografiarse con don Felipe y doña Letizia.

"Me acaba de caer por una escalera. ¿No te acuerdas de que llegué cojeando y en coche?", recordó la actriz vallisoletana. "Hubo algunos medios de comunicación que no te habías podido hacer la foto con los reyes por mi culpa...", señaló Pablo Motos. "¡Un poquito sí!", dijo Velasco mientras se reía.

"Lo que pasó es que no podía ir en autobús, tenía que ir en coche porque todo el mundo sabía que me había caído y me había roto una costilla...", empezó a relatar la actriz. Según contó, el Ministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo le había pedido que diera las gracias en nombre de todos los premiados en el acto. Como ella no llegó junto al resto de homenajeados, Velasco se entretuvo con la prensa y las personas allí congregadas. "Me fui al público y empecé a dar besos", reconoció.

"Pero claro, los reyes estaban esperando para entrar", prosiguió. "Tú tienes la culpa de que eres muy atractivo y te querías traer a la reina... yo sé que tú querías que viniera al programa", desveló Concha Velasco sobre Pablo Motos.

La intérprete tenía que regresar al hospital y le dijo al rey Felipe VI: "Por favor, Majestad [...], que nos tenemos que ir a casa porque yo me vuelvo al hospital y mi hijo Paco tiene que recoger al niño del cole y no llegamos. Entonces dijo '¡Letizia!' y ella dijo '¡Un momento, que estoy hablando con Pablo!".

"¡No es tan grave lo que hice!", se defendió Motos. Concha Velasco admitió que sí se pudo hacer la foto con los reyes y que incluso se la enviaron a casa dedicada: "La tengo puesta en mi casa y ahí acabó la historia". Puedes ver el momento completo aquí.