Nueve enseñanzas que nos dejó Elizabeth Taylor sobre el amor

"No aspiro a ser una ama de casa corriente. No lo soy y no podría serlo", declaró en una ocasión la actriz y madre de cuatro hijos. Y es cierto: Taylor era muchas cosas, pero no corriente. Mientras sus compañeras desempeñaban su papel de perfectas amas de casa en reportajes fotográficos para las revistas Life y Look, Liz hablaba sin pelos en la lengua de su ambición profesional y cambiaba de marido como si nada en una época en la que el divorcio no estaba. ni de lejos, aceptado como en la actualidad. Fue una adelantada a su época.

2. Cásate con alguien que piense que eres un regalo divino para la humanidad