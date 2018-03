Una joven denuncia que le negaron el paso a una discoteca "por gorda"

Una joven ha utilizado su perfil de Facebook para denunciar que un local le negó la entrada "por gorda". Ocurrió en Argentina, concretamente en Costa Salguero.

Según recoge el diario Clarín, Agustina Ríos Martínez, de 25 años, intentó pasar a un local al que había ido con unos amigos para celebrar el cumpleaños de uno de ellos.

Todos estaban inscritos en lista, pero al llegar a la puerta el portero frenó a la joven, que iba acompañada por su novio. Le pusieron varias excusas, hasta que le dijeron que "no daba el target del lugar", ha explicado al periódico Luca, el hermano de Agustina Ríos. "Después su amiga fue a preguntar por qué no podía entrar y le dijeron que la razón era esa, que era gorda", ha relatado.

La joven publicó un post en Facebook denunciando el comportamiento de los responsables de seguridad del negocio. Además, relató cómo sus amigos entraron sin ningún problema a medida que fueron llegando, pero que su novio y ella no pudieron hacerlo, frenados por los porteros.

Agustina Ríos Martínez explica en su perfil que finalmente ha puesto una denuncia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para que este tipo de situaciones no se repitan. "Ojalá esto sirva para algo en la sociedad", ha deseado.

"Que no era como el tipo de pibas que iban a ese lugar, no daba con el target, que era gorda. Claramente no entramos, nos fuimos y no volveremos", ha contado por otro lado la joven, y ha confesado estar muy afectada.

Por su parte, el dueño del local ha desmentido al diario Clarín la noticia y ha justificado que no la dejaron pasar porque "la lista de cumpleaños estaba completa".