La reivindicación feminista de Aitana en 'Viva La Vida'

Toñi Moreno ha recibido este sábado en Viva La Vida a las concursantes de Operación Triunfo 2017 Ana Guerra y Aitana.

Durante la entrevista, las jóvenes cantantes han repasado su paso por la Academia, sus inicios en el mundo de la música y el fulgurante éxito de esta edición del concurso musical de TVE.

Además de bailar cada dos por tres Lo Malo, las dos concursantes han hablado de temas ajenos a su profesión como el feminismo.

Primero, para alegrarse de que la letra de Lo Malo fuera parte de los lemas que se pudieron ver en las manifestaciones del pasado 8 de marzo, Día de la Mujer.

Y luego para comentar una anécdota que vivió Aitana durante una firma de discos el pasado 20 de marzo en Madrid.

En un momento dado, Aitana paró la firma de discos, agarró el micrófono y se sinceró ante las miles de personas que esperaban para conocerla: "No me voy. Sólo me voy a ir, como mucho, cinco minutos a cambiarme porque tengo la regla. Pero os prometo que no voy a tardar nada".

Aitana siendo natural y normalizando la regla de las mujeres con 18 años. Este OT es maravilloso de verdad, estoy muy orgulloso 👏 pic.twitter.com/H69pheUqKz — Manu 🐺 (@manu_fenty) 18 de marzo de 2018

Aitana ha comentado este momento tras ver el vídeo de nuevo: "Yo creo que en este mundo avanzaremos cuando alguien diga que tiene la regla y nadie se escandalice. Creo que avanzaremos mucho".

Una reflexión que hizo aplaudir a Toñi Moreno.

