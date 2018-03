Cifuentes pide a la URJC que publique su Trabajo de Fin de Máster (si lo encuentra)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha trasladado a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que le da permiso para publicar, si así lo estima oportuno, el Trabajo de Fin de Máster (TFM) que realizó en el curso 2011-2012 en la institución.

Así lo han indicado fuentes de su equipo tras la intervención de la presidenta regional en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Madrid, donde ha avanzado que interpondrá una querella criminal contra la periodista Raquel Ejerique y el director del 'eldiario.es', Ignacio Escolar, por publicar una información "falsa, parcial y tendenciosa" sobre sus notas en el máster que cursó el curso 2011-21 en la Universidad Rey Juan Carlos.

Al respecto, las mismas fuentes apuntan a que cuando la universidad localice ese trabajo, se ha transmitido que se puede difundir de cara a aclarar la polémica que se ha generado respecto a esta cuestión.

En este sentido, desde su equipo transmiten que el abogado de Cifuentes cuenta con diversa documentación para articular esa querella criminal y que, como ha avanzado la también presidenta de la Comunidad, una prueba pericial para subrayar que obtuvo las calificaciones para obtener ese máster y que ella y otros alumnos padecieron un error administrativo al recogerse inicialmente la mención de no presentado en el TFM y la asignatura Financiación de las Comunidades Autónomas.

Cifuentes ha asegurado que ella ha sido "injuriada" y "calumniada" por el "ataque feroz" que ha sufrido durante la última semana, de la que se ha aprovechado el "adversario político" y ha avanzando también que solicitará esta prueba pericial para demostrar que las acusaciones son "falsas" y que ella fue perjudicada por un error en la transcripción de las actas.

A la entrada del Comité Ejecutivo, varios compañeros de la presidenta regional han indicado a los medios de comunicación que Cifuentes se encontraba "bien" pese al impacto mediático que ha generado la polémica sobre las notas de su máster. Es el caso del diputado Juan Soler y del exconsejero de Medio Ambiente Jaime González Taboada, actual coordinador general de la formación madrileña.

UNIVERSIDAD

Por su parte, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, trasladó el pasado viernes su compromiso de recabar con "absoluta transparencia" toda la información sobre la polémica del máster, que aportará "a la mayor brevedad posible" pero sin "precipitarse".

Así lo indicó en declaraciones a los medios tras acudir a la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saz, y en referencia a la investigación que abrió la universidad para esclarecer todo lo relativo al cambio de calificaciones que obtuvo Cifuentes en este máster.

El pasado miércoles transcendió que la URJC cambió en 2014 la calificación de no presentado, que se recogía en las actas de 2012, por notable y ese mismo día la universidad aludió a un error administrativo. No obstante, horas después el propio rector ordenó la apertura de una información reservada para determinar si hubo o no irregularidad en ese proceso.

"Tenéis mi compromiso y el de la Universidad Rey Juan Carlos de que transmitiremos con absoluta transparencia los hallazgos o conclusiones", aseveró Ramos, quien señaló que ahora es el momento de realizar una instrucción por parte de los servicios de inspección de la institución, proceso que no tiene plazos concretos.