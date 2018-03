El diario británico The Times ha vuelto a escribir un duro editorial contra el Gobierno de Mariano Rajoy titulado España otra vez después de la detención de Carles Puigdemont este domingo en Alemania.

"Desde octubre del año pasado, el Gobierno español ha tratado de manera insistente el tema espinoso del independentismo en Cataluña con imprudencia, mano dura y un deseo aparente de empeorar la situación ya de por sí complicada", empieza diciendo el texto.

El editorial cuenta que Carles Puigdemont huyó de España tras declarar la independencia y señala que el referéndum había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Además señala que un juez fue el que ordenó que se impidiera.

Sin embargo, afirma que las imágenes de los independentistas atacados en las urnas y el encarcelamiento de los 13 políticos catalanes "no ayuda mucho a la unidad de España".

"El hecho de que todas estas decisiones hayan sido tomadas por jueces y no por políticos hace que el plan de Madrid para frustrar a los separatistas en éxtasis no sea menos obvio. Mariano Rajoy, el primer ministro de España, no ha tomado medidas reales para comprender por qué una proporción tan significativa de los catalanes les convence la idea de la independencia", afirma el diario británico.

Además, acusa a Mariano Rajoy de "adoptar una actitud de indignación legalista, mientras que la policía y los tribunales españoles han perseguido con entusiasmo a figuras separatistas. En dos ocasiones, la policía ha registrado el jet privado de Pep Guardiola, el entrenador español del Manchester City, aparentemente con el temor de que se usara para contrabandear a Puigdemont de regreso al país. Madrid tiene un miedo existencial al secesionismo, no solo en Cataluña, sino también en Euskadi. Sin embargo, esto no es excusa para tratar un movimiento de independencia pacífico y ligeramente caótico como si se tratara de un ejército rebelde peligroso", denuncia el medio.

"La independencia catalana es probablemente una mala idea, sin duda contra los intereses de la nación española en general y muy probablemente contra los intereses de la propia región. En una atmósfera de mayor calma y menos arriesgada, es perfectamente posible que una mayoría se aleje de la idea de independencia a cambio de concesiones leves hacia el autogobierno y el retorno a la estabilidad. Al tratar de mostrar su fortaleza, el Gobierno de Rajoy luce aterrorizado. Peor aún, es la entrega de la autoridad moral a un movimiento político frívolo que la mayoría de las veces no lo merece. Madrid necesita comenzar a hablar con sus oponentes y dejar de buscarlos en la cárcel", finaliza el texto, que pide sobre todo diálogo para solucionar la situación.

