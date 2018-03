El hilo sobre la seguridad en Facebook que revela la cantidad de datos que tiene de nosotros

Facebook lleva diez días en la cuerda floja, después de que se supiera de la filtración de datos de 50 millones de usuarios de esta red social, usados para fines políticos por la consultora Cambridge Analytica. Gobiernos como el de EEUU y Reino Unido pidiendo cuentas, alianzas empresariales en cuarentena, disculpas del CEO Mark Zuckerberg... Grandes movimientos que copan titulares en la prensa de todo el mundo. Pero, para el común de los mortales, la pregunta que queda en el aire es si es segura su cuenta, su muro de Facebook, en el que comparte su vida. Qué pasa realmente con nuestros datos.

Tratando de arrojar luz en mitad de tantas sombras, el emprendedor tecnológico Javier Padilla ha publicado un hilo en Twitter que se ha vuelto viral, en el que desvela lo que pasa cuando se le piden a Facebook nuestros datos. Todo usuario puede solicitarlos y vía email llegará un archivo ZIP con los mensajes, las fotos, los vídeos y la versión htlml. Y ahí es donde se ve que lo tienen ABSOLUTAMENTE TODO de nosotros: la agenda de nuestro teléfono, la cronología de nuestra vida, las localizaciones con ips o cookies, las aplicaciones instaladas... "Sorpresas negativas" y una realidad "cabreante" hasta para un experto.

Lee y alucina.

Facebook tiene datos tuyos que incluyen muchas cosas que no sabías. Para probarlo, he descargado mi archivo y voy a diseccionarlo a través de una serie de tuits... [Abro HILO]

Al recibir el email te llamará la atención su tamaño: 494MB (en mi caso, con una cuenta de actividad media desde 2007 aproximadamente). Esto es así porque incluye las fotos y los vídeos que has subido a lo largo de los años. pic.twitter.com/t049TieCOo

El archivo index.htm lo podéis abrir con cualquier navegador. En mi caso ya empieza a darnos pistas: —Mis emails (incluido el desaparecido @facebook .com) —Mi móvil —Y todos mis familiares, bien guardaditos. Todo, información que yo he ido dando a lo largo de los años. pic.twitter.com/HYcwSCjv7t

La parte de Información de Contacto es la primera SORPRESA NEGATIVA. Facebook tiene TODA la agenda de mi teléfono... No recuerdo habérsela proporcionado de forma consciente, así que imagino que la tendrá a través un "consentimiento poco informado". MAL. pic.twitter.com/gmbHvXF1wM

En Fotos, nada nuevo. Todos los álbumes con las imágenes, comentarios, etcétera... pero ordenados como FB ha considerado oportuno en función de actividad, comentarios, etcétera. No es exactamente cronológico. pic.twitter.com/qY5T4uD7JR

El apartado Seguridad es un poco "cabreante". Es posible rehacer todas las localizaciones que has tenido en los últimos MUCHOS años con la lista de IPs, cookies, dispositivos... Aquí un ejemplo de su contenido. pic.twitter.com/r2ZWi6azvW

En mi caso particular, creo que lo más sano es desinstalar la app de Facebook del móvil... Pero es insuficiente.

Habría que desinstalar Instagram y Whatsapp, algo que me dejaría "aislado".

Sería interesante ver qué comparten IN y WA, aunque creo que ahí será algo más complejo.