La foto que confirma la relación entre Paris Jackson y Cara Delevingne

Los rumores sobre una posible relación entre Paris Jackson y Cara Delevingne se han confirmado. El diario británico Daily Mail ha publicado una foto que muestra que la hija de Michael Jackson y la modelo británica son pareja.

La foto se hizo en la terraza de un restaurante argentino, en West Hollywood, donde ambas estaban en compañía de Macaulay Culkin, padrino de Paris Jackson, y su novia, Brenda Song. En la imagen se puede ver a las dos jóvenes en la puerta del local en el que estaban cenando dándose un beso mientras bailan.

EXCLUSIVE: Sealed with a kiss! Paris Jackson and Cara Delevingne confirm romance with passionate kiss https://t.co/oRQYZa2KWh pic.twitter.com/FMVaUSAMBQ