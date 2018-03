Multitud de quejas por lo que ha pasado al sonar el himno de España en el Wanda Metropolitano

El partido amistoso entre España y Argentina se ha visto precedido, como es preceptivo, por los respectivos himnos nacionales. Primero ha sonado el himno argentino, con el estadio en completo silencio y luego le tocaba el turno al español... y lo de la letra volvió a ser un problema.

Para suplir la falta de versos, la hinchada española se ha lanzado con el ya clásico "lololo", pero no ha acertado a coger el ritmo y el himno ha quedado un tanto inidentificable.

Ese hecho no ha pasado desapercibido en redes, donde muchos se han quejado por lo ocurrido. Muchos, también, se han acordado de Marta Sánchez:

Ohhhh oh oh oh oh ohhhhh... Al pedo le pusimos letra al himno #EspanaArgentina