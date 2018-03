¿Qué es el Síndrome de fatiga crónica?

Poco antes de casarse, una fiebre de 40 grados dejó a Jennifer Brea en cama; parecía un resfriado, pero a partir de ese momento su salud se fue deteriorando hasta el punto de que no podía ni ponerse en pie. Padece el Síndrome de Fatiga Crónica (o Encefalomielitis Miálgica), una enfermedad que afecta en el mundo a entre 15 y 30 millones de personas, la mayoría mujeres.

"El Síndrome de Fatiga Crónica es un trastorno complejo caracterizado por un cansancio extremo que no puede atribuirse a ninguna enfermedad preexistente. La fatiga puede empeorar con la actividad física o mental, pero no mejora con el descanso", explican desde la Clínica Mayo.

El Síndrome de fatiga crónica se caracteriza por un cansancio extremo inexplicable, a pesar del descanso, y otros síntomas asociados.

En muchos de los casos —como el de Jennifer—, el cansancio y el malestar es tan extremo que resulta discapacitante: siete de cada 10 personas que padecen el síndrome no pueden trabajar ni tener una vida normal.

Además, millones de personas que lo padecen no han sido diagnosticadas. De hecho, se estima que entre el 80 y el 90% de personas afectadas no tienen un diagnóstico, lo que causa que sean estigmatizadas, como si la enfermedad estuviera solo en su imaginación.

"Está en tu cabeza"

Cuando Brea iba al médico en Los Ángeles (EEUU) las respuestas que recibía era que la enfermedad estaba en su cabeza.

Postrada en su cama, comenzó a buscar en internet más casos como el suyo, y los encontró. También empezó a grabar en vídeo los síntomas que padecía día tras día.

El resultado fue el documental Unrest, estrenado en el Festival de Sundance 2017 y disponible en Netflix. En el filme, Brea y su esposo documentaron casos de Síndrome de Fatiga Crónica en todo el mundo: mujeres que han vivido durante años dentro de una habitación, recostadas en una cama; sin fuerzas para moverse y padeciendo dolores.

No existen cifras oficiales de cuántas personas padecen el síndrome. Hay médicos que consideran que "son de los diagnósticos que nadie quiere hacer porque resultan difíciles de respaldar". Como es un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas que se pueden presentar en distintas enfermedades, "no hay pruebas de laboratorio o microorganismos que lo demuestren, sólo los síntomas del paciente, los cuales no se pueden medir y dependen totalmente de su percepción".

Síntomas

La causa del Síndrome de Fatiga Crónica no está determinada, pero los especialistas aseguran que va desde infecciones virales hasta el estrés psicológico, o una combinación de factores, según la Clínica Mayo.

"Ninguna prueba individual puede confirmar un diagnóstico de Síndrome de Fatiga Crónica. Es posible que se necesiten una serie de pruebas médicas para descartar otros problemas de salud que tienen síntomas similares", añade.

Síntomas Fatiga/cansancio

Pérdida de memoria o concentración

Dolor de garganta

Agrandamiento de los ganglios linfáticos del cuello o las axilas

Dolor articular o muscular sin causa aparente

Dolores de cabeza

Sueño no reparador

Agotamiento extremo que dura más de 24 horas después de realizar ejercicio físico o mental

Posibles causas

Infecciones virales

Se ha detectado que algunas personas que han desarrollado el Síndrome de Fatiga Crónica sufrieron antes una infección viral. Según la Clínica Mayo, entre los virus sospechosos se encuentran el virus de Epstein-Barr, el virus del herpes humano 6 y los virus de la leucemia del ratón, pero no se ha encontrado un vínculo concluyente.

Problemas del sistema inmunitario

El sistema inmunitario de las personas que tienen el Síndrome de Fatiga Crónica parece estar levemente afectado, pero no está claro si este deterioro es suficiente como para causar este trastorno.

Desequilibrios hormonales

Las personas que padecen el Síndrome de Fatiga Crónica a veces también tienen niveles anormales en sangre de las hormonas que se producen en el hipotálamo, en la hipófisis o en las glándulas suprarrenales, destaca la investigación de Clínica Mayo. Pero todavía se desconoce la importancia de estas anormalidades.

Si has experimentado cansancio persistente y extremo, a pesar de no realizar actividades físicas excesivas, consulta a tu médico. Según un especialista consultado por HuffPost, la primera opción es acercarse a un médico de cabecera y después a un reumatólogo; la atención psiquiátrica también será necesaria.

En 2014, la FES Iztacala, de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), publicó un manual para diagnosticar el Síndrome de Fatiga Crónica. Los especialistas que lo elaboraron indicaron que "la aproximación clínica cobra importancia en el tratamiento, resaltando así la necesidad de una intervención multidisciplinaria".

Tratamiento

El tratamiento del síndrome de fatiga crónica se centra en el alivio de los síntomas.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' México.