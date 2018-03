La madre de Gabriel escribe una carta a su hijo: "Sueño con que te estén tratando bien"

Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel asesinado el pasado febrero por Ana Julia Quezada, ha escrito una carta al niño fechada el 27 de marzo, un mes después de su desaparición y muerte —según informa Antena 3—.

"Hoy hace un mes que te arrancaron de la tierra, un mes desde que mi vida no deja de tambalearse por tu ausencia. Un mes de la más oscura maldad y pesadilla que nunca hubiese querido que tuvieras y nunca hubieses podido tener", escribe Patricia, quien asegura que le queda el consuelo de se fue feliz.

Patricia, quien le cuenta al pequeño que todo el operativo que montaron para encontrarle, le explica en la misiva el amor que despertó en todos: "No te encontraron porque ya no estabas, te amaron ¡tanto! ¡que se olvidaron de sus vidas por unos días para entregarse a ti y a tu eterna sonrisa", afirma.

"Sueño con que te estén tratando bien y estés maravillado de nadar a tu antojo por el mar", continúa la mujer, quien sentencia: "Seguro que sientes como, desde que naciste, no he dejado de enamorarme cada día más de ti y enorgullecerme sorprendida de cómo has ido creciendo. No hay madre en el mundo, cuchifrito, que sienta más orgullo que yo de haberte tenido y contribuir a tu grandeza".

Pincha aquí para leer la carta entera en la web de Antena 3

