La OTAN expulsa a siete diplomáticos rusos por el ataque al exespía en Reino Unido

Ya no hay Pacto de Varsovia, pero se mantiene viva la Alianza Atlántica. Y sus relaciones con Moscú siguen siendo más bien complicadas: la OTAN ha anunciado que va a expulsar a siete diplomáticos rusos en respuesta al envenenamiento del exespía Serguéi Skripal en Salisbury (sur de Inglaterra), del que el Reino Unido responsabiliza a Rusia. La Alianza, además, ha denegado las acreditaciones solicitadas a otros tres individuos.

"Hoy he retirado la acreditación a siete empleados de la misión rusa ante la OTAN. También denegaré la solicitud de acreditación pendiente para otros tres", ha declarado el secretario general de la Alianza, el noruego Jens Stoltenberg.

Stoltenberg explicó que el Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de decisión política de la OTAN, ha apoyado reducir en diez miembros "el tamaño máximo" de la representación rusa ante la Alianza, que quedará compuesta por veinte personas una vez que se produzcan las salidas hechas públicas este martes.

