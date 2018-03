Lo que hay que saber para disfrutar a tope esta Semana Santa

El 34,79% de los españoles disfrutará de días libres de viaje esta Semana Santa, casi un 10% menos que en 2017. El 27,53% no saldrá de España, un 5,37% estará por Europa y un 1,89% realizará un viaje de larga distancia, según un estudio recogido por Europa Press.

El presupuesto destinado a los viajes asciende a 376,47 euros por persona, cifra muy inferior a los 469,6 euros de 2017, según los datos del informe elaborado por el instituto Sondea.

Tanto si eres uno de esos afortunados como si te quedas en casa, te damos la guía para disfrutar estas vacaciones.

¿Qué tiempo va a hacer?

Tendencia a la inestabilización progresiva por el noroeste peninsular con la llegada de frentes atlánticos, según la Aemet. Las precipitaciones se extenderán hacia el este, siendo más frecuentes e intensas en Galicia y menos probables cuanto más al sur.

La tendencia de las temperaturas es a ir bajando de forma progresiva salvo en el área mediterránea, donde subirán el miércoles para descender el jueves como en el resto del país. Predominará el viento de componente oeste con rachas fuertes en el noroeste peninsular, especialmente durante el jueves.

Las temperaturas continuarán bajando el viernes, con tendencia a recuperarse el fin de semana. En Canarias seguirá la situación de alisios al menos hasta el domingo, día en el que hay cierta tendencia al aumento de la probabilidad de precipitaciones.

Se mantiene la inestabilidad hasta el 2 de abril, con precipitaciones que afectarán a buena parte del territorio. Serán más frecuentes e intensas en la vertiente atlántica y Pirineos, y menos probables en el área mediterránea. Reaparecerá la nieve en áreas de montaña y el viernes en cotas más bajas.

Carreteras y aeropuertos

La DGT prevé más de nueve millones de desplazamientos a partir de este miércoles y hasta el lunes, y ha montado un dispositivo especial de vigilancia con nuevas patrullas integrales equipadas con medios portátiles de control de la velocidad y detección de alcohol y drogas de manera autónoma.

Hay que poner especial atención a los desplazamientos cortos y a las carreteras secundarias y preparar el viaje con antelación para evitar las distracciones, la fatiga y el sueño, así como evitar las peores horas, entre las 15:00 y las 23:00 horas.

Las mayores complicaciones se producirán en las salidas de las ciudades durante la tarde del miércoles y la mañana del Jueves Santo entre las 08:00 y las 14:00 horas. El flujo principal de tráfico se realizará desde los núcleos urbanos a zonas turísticas de costa y montaña y poblaciones con actos religiosos tradicionales. Se prevén retenciones en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja.

El viernes habrá por toda España movimientos de corto recorrido y locales hacia poblaciones en las que se celebren procesiones. El sábado por la tarde comenzarán los problemas por los que adelantan su regreso y a partir de media mañana del domingo vuelven las retenciones en las grandes ciudades.

Canarias y Baleares registran la mayoría de las reservas de vuelos. El ranking de las reservas de avión a los diez destinos más demandados lo encabeza Madrid, seguido de Barcelona, Londres, Bilbao, Sevilla, Buenos Aires, Tenerife, Ciudad de México, Alicante y Nueva York.

Hoteles y alojamientos

El 87,8% de las viviendas turísticas en grandes ciudades estarán ocupadas esta Semana Santa, según un estudio de ocupación y precios realizado por Rentalia, empresa perteneciente al grupo idealista.

Las cinco ciudades cuyas viviendas turísticas tienen un mayor nivel de ocupación son Granada (95,1%), Sevilla (94,1%), Gijón (92,4%), Valencia (92,2%) y Cádiz (91,1%). El 85% son pisos y apartamentos y el 15% restante son casas, villas y chalets. La estancia media tiene un precio de 365 euros.

Procesiones que no te puedes perder

Sevilla: La Madrugá, la noche del Jueves al Viernes Santo. Empieza a medianoche en la Macarena.

Málaga: Los Legionarios de Málaga trasladarán el Cristo de la Buena Muerte a las 10.00 horas.

Córdoba: El Esparraguero saldrá el Jueves Santo a las 19:05 horas.

Zaragoza: El Santo Entierro, la única que incluye todas las escenas de la pasión, sale el Viernes Santo a las 18:00h de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal.

Palma: El Cristo de la Sangre se celebra el Jueves Santo a las 19:00 horas.

Toledo: La Procesión del Cristo Redentor sale poco antes de medianoche del monasterio de Santo Domingo el Real el Miércoles Santo.

Ávila: A las 5:30 de la madrugada del Viernes Santo sale de la Catedral de Ávila el Vía Crucis de Penitencia.

Valladolid: El Viernes Santo, a las 19:30 horas, partirá desde la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias la Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor.

Verges (Girona): La única procesión macabra que queda en Europa parte de la iglesia la medianoche del Jueves Santo.

Madrid: El Viernes Santo a las 19:00 horas comienza la procesión del Cristo de Medinaceli, que parte de la basílica del mismo nombre.

Orihuela (Alicante): El Santo Entierro tiene lugar el Sábado Santo a las 19:00 horas en la iglesia.

Cáceres: El Cristo Negro echa a andar a las 00:00 horas del Miércoles Santo.

Ferrol: La Procesión del Santo Encuentro arranca el Viernes Santo a partir de las 11:30 horas.

¿Hay fútbol?

SIEMPRE hay fútbol. El Sábado Santo juegan el Barça y el Sevilla, el Real Madrid contra Las Palmas, el Athletic y el Celta y el Girona contra el Levante.

El Domingo de Resurrección hay partido Atlético - Deportivo, Málaga - Villarreal, Leganés - Valencia, Eibar - Real Sociedad y Espanyol - Alavés. Aquí puedes consultar los horarios.

Museos, cine, festivales...

La cartelera ofrece algo para todos los gustos. Sigue en cartel la gran oscarizada del año, La forma del agua. Los amantes de la acción pueden disfrutar de dos heroínas con Tomb Raider y Gorrión Rojo, y del esperado estreno de Ready Player One, dirigida por Steven Spielberg, una de las películas del año.

También se estrena El Justiciero, de Bruce Willis, y hay dos religiosas a tono con las fiestas, Pablo, el apóstol de Cristo y María Magdalena. Los niños tienen El hijo de Bigfoot y Un pliegue en el tiempo, y los fans del terror Winchester. El cine español ofrece La tribu, Loving Pablo y El club de los buenos infieles.

Los tres grandes museos de Madrid tienen exposiciones temporales estas vacaciones, además de sus colecciones permanentes: el Prado exhibe La donación Óscar Alzaga, el Thyssen una muestra de Sorolla y la Moda y el Reina Sofía la colección cubista de Telefónica.

El Museo de Arte Romano de Mérida abrirá en horario especial de 15:00 a 18:30 horas el Jueves y Viernes Santo. El Guggenheim dedica un espacio al arte chino posterior a 1989. Una exposición sobre Fellini y Picasso está en el Museo Picasso de Málaga.

Atapuerca estrena dos nuevas exposiciones esta Semana Santa: Playmineros, que recrea las distintas explotaciones mineras en un diorama de casi 10 metros de largo con figuras de playmobil, y Verosímiles e inverosímiles, sobre pequeños insectos.

¿Qué ponen en la tele?

Sin novedades en La 1, que dedicará el Viernes Santo al cine con una programación aún por confirmar. La 2 concentra la programación típica de Semana Santa, que este año viaja a Málaga para emitir sus procesiones desde el jueves.

Antena 3 da un respiro vacacional a Cuerpo de Élite y Fariña. El miércoles y el jueves programará cine.

LaSexta acoge el domingo una nueva entrega de Malas compañías con Cristina Pardo, y Neox estrena el fin de semana Power Rangers Super Ninja Steel.

Cuatro programa el domingo un especial de Cuarto Milenio.

HBO ha estrenado las series Trust, de Danny Boyle y con actores como Donald Sutherland y Hilary Swank, y Barry, una comedia negra sobre un asesino a sueldo. También ha sacado la quinta temporada de Silicon Valley. El viernes debuta la serie sobrenatural Siren.

En Netflix aterriza el viernes la segunda temporada de Una serie de catastróficas desdichas.

TCM ofrece el domingo el especial Mazo Mazados 2.0, un maratón de películas protagonizado por los tipos más duros del cine actual: Thor (con Chris Hemsworth), El último cazador de brujas (Vin Diesel), Plan de escape (Stallone y Schwarzenegger) y Redención (Jason Statham).

AXN emitirá sesión doble de cine de sobremesa y maratones vespertinos de películas el Jueves y Viernes Santo. After Earth, Tiburón 2, Juerga hasta el fin y El código da Vinci son algunos títulos programados.

DMAX emite el viernes a las 22:00 horas El reino de los cielos y el domingo, a la misma hora, los seis capítulos de Los enigmas de Jesucristo, producción de CNN en la que especialistas, científicos e historiadores examinan seis reliquias vinculadas con Jesús de Nazaret.

Buenas apps para seguir la Semana Santa

Ya no es necesario abrir Internet para consultar los horarios de las procesiones o el tiempo. No con esta selección de apps diseñadas para no perderse ni un detalle de estas fiestas.

Semana Santa de Jeréz : aplicación para seguir en directo los actos en esa ciudad.

: aplicación para seguir en directo los actos en esa ciudad. Carrera Oficial : un juego en el que deberás ayudar a un nazareno a llegar a la salida de su hermandad a tiempo.

: un juego en el que deberás ayudar a un nazareno a llegar a la salida de su hermandad a tiempo. iLlamador : guía de los eventos en Sevilla por el programa El Llamador de Canal Sur Radio.

: guía de los eventos en Sevilla por el programa El Llamador de Canal Sur Radio. iBajoPalio : información sobre los horarios de las procesiones de Málaga y su posición en el mapa que también permite escuchar Canal Sur Radio.

: información sobre los horarios de las procesiones de Málaga y su posición en el mapa que también permite escuchar Canal Sur Radio. Aemet : previsión climatológica al minuto y detallada por municipios de toda España.

: previsión climatológica al minuto y detallada por municipios de toda España. Semana Santa de Lorca : historias de las procesiones y las cofradías, últimas noticias y recorrido de los pasos de esta localidad murciana. Incluye un pequeño juego.

: historias de las procesiones y las cofradías, últimas noticias y recorrido de los pasos de esta localidad murciana. Incluye un pequeño juego. sSantaZgz : desarrollada por Zaragoza Turismo y la junta de cofradías, permite conocer historias relativas a la Semana Santa, ver los recorridos de los pasos en tiempo real y la información meteorológica.

: desarrollada por Zaragoza Turismo y la junta de cofradías, permite conocer historias relativas a la Semana Santa, ver los recorridos de los pasos en tiempo real y la información meteorológica. Pasión en Jaén: horarios e itinerarios de los pasos, fotos y trajes de estatutos de la ciudad.

¿Cuándo no hay periódicos?

El Sábado Santo, los periódicos impresos no estarán a la venta en los quioscos por un descanso establecido por la ley de prensa del siglo XX que supone la segunda vez en el año en que se produce esta situación, después del día de Navidad.

Para seguir informado, puedes visitarnos. ¡Los diarios digitales no descansan, para penitencia de los que tendrán que venir a trabajar!

Lo que hay que comer

De norte a sur, de este a oeste, península o islas, España ofrece delicias alucinantes típicas de estas fiestas: las clásicas (modernizadas) torrijas, los buñuelos en 21 variantes, el bacalao y todas sus posibilidades, pestiños y otros postres, cuatro monas de Pascua, los hornazos, la longaniza de Pascua...