Rozalén explica lo que sintió cuando la madre del pequeño Gabriel convirtió sus 'Girasoles' en símbolo de esperanza

"Es una canción que se la dedico a la gente buena, porque le dedicamos demasiado tiempo a la gente mala y, no es que haya más, es que hacen más ruido". La cantante albaceteña Rozalén visitó el programa de Antena 3 El Hormiguero para presentar su último trabajo Cuando el río suena...

Inevitablemente, la conversación entre el presentador Pablo Motos y la cantante derivó, en un momento dado, en el dramático caso del pequeño Gabriel, presuntamente asesinado por la pareja de su padre, Ana Julia Quezada, y en el que su canción Girasoles, la favorita del niño, se convirtió en símbolo de esperanza a petición de su madre, Patricia: "Levántense con Girasoles de Rozalén, que habla de la buena gente y del sentido común", pidió la progenitora de Gabriel.

Lo cierto es que Pablo Motos se acercó al tema con mucha delicadeza, dejando claro en todo momento que no quería incomodar a su invitada con un asunto tan dramático: "Es un tema delicado y sé que no quieres ser la protagonista, pero quería preguntarte... y no quiero que digas nada que no te apetezca, ¿cómo te sientes con esto? Porque de alguna forma le ayudaste", planteó Motos.

Rozalén no eludió el asunto y quiso responder, conteniendo la emoción: "De todo esto me quedo con que yo hice una canción, y los músicos somos un canal, hacemos canciones que son herramientas", ha argumentado la manchega, quien ha elogiado la figura de Patricia, la madre del niño asesinado: "Lo que más me impactó es que esa mujer, que tenía tantos motivos para odiar en un momento en el que todo el mundo estaba hablando de odio y de venganza, decida coger esta canción para lanzar un mensaje de amor", ha recordado Rozalén.

"Esta mujer es un referente en el que nos tenemos que fijar, pero hay que dejarla en paz con su dolor y respetarla".

Motos, también emocionado, ha acertado a a enviar "todo nuestro amor y cariño" a la madre de Gabriel.

