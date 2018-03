TENDENCIAS

Una mujer convierte su casa en un templo dedicado a la Familia Real británica

La británica Margaret Tyler pasa de los 70 años pero conserva su mayor pasión intacta y la acomete con el mismo entusiasmo que cuando la empezó, hace cuatro décadas: dedica todo su tiempo y dinero a coleccionar objetos de la Familia Real de Reino Unido. Todo tiene cabida en su colección. "No salgo de vacaciones, no fumo y no bebo", explica la anciana. Lo primero que adquirió fue un plato conmemorativo en una feria cuando aún estaba en el instituto. Ahora añade objetos de Meghan Markle, que se unirá a la realeza británica en mayo al casarse con el príncipe Enrique. "Son una bocanada de aire fresco. Fabulosos", opina Tyler.