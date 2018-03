Incredulidad con el comentario machista de este hombre en pleno directo

Vaya mal trago pasó Antonio Hidalgo, presentador de Ailoviu, el programa vespertino de 7TV, la Televisión Pública de Murcia, cuando escuchó lo que un hombre que estaba en el público dijo sobre las mujeres que lo rodeaban.

El señor, de nombre Agustín y ya entrado en años, discutía con las mujeres que había a su derecha asegurando que él ya trabajaba en La Manga "cuando había sólo cuatro casas". "Ni te acuerdas", le respondía una de las señoras. "La Manga se ha hecho muy grande después", añadía otra de ellas, provocando la risa del resto del público.

Algo que no debió de gustar mucho a Agustín, a quien Hidalgo quiso dar "un consejo de amigo". "Está usted rodeado de mujeres, yo me lo pensaba bien y no les llevaba más la contraria", apuntó el presentador. "¿Y qué tiene que ver que esté con mujeres?", preguntó el hombre. "Que ellas pueden, que ellas manejan el mundo", contestó el presentador.

Pero Agustín tenía un plan B, por si lo de discutir no funcionaba: "Nooo, si hoy se le puede pegar un guantazo".

"¡Eh, eh, eh, eh, eh!", ha reaccionado Hidalgo, indignado con lo que acababa de escuchar, como todo el público que rodeaba a Agustín.

"¿No dicen que ganan lo mismo y que tienen los mismos puestos?", trataba de explicar su inexplicable comentario Agustín, cuyo rostro daba cuenta del lío en el que se acababa de meter.

Y es que Hidalgo no iba a permitir que esto siguiera así. "Le voy a decir una cosa: en este programa tenemos muy buen humor, somos muy graciosos todos; el gracioso soy yo. Pero aquí no aguantamos ni una sola falta de respeto a una mujer ni a nadie en general. Entonces, si usted quiere estar aquí y comportarse como un ser humano, le agradezco que esté. Si no, tiene usted la puerta y se coge y se vuelve para su casa. Usted ha faltado al respeto. Esas bromas aquí no se consienten, ni en serio ni en broma".