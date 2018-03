Rusia ha anunciado la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses como represalia por una decisión similar adoptada este lunes por Washington por el caso del envenenamiento del espía doble Serguéi Skripal y su hija en el Reino Unido.

Los diplomáticos, que han sido declarados "persona non grata" según "un principio de reciprocidad", tendrán hasta el 5 de abril para abandonar territorio ruso, según informó el ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado. Además, Moscú retiró el permiso para operar al consulado general estadounidense en la segunda ciudad del país, San Petersburgo. "Los representantes estadounidenses deberán abandonar el local administrativo que les fue cedido anteriormente no más tarde del 31 de marzo", señala.

De los diplomáticos estadounidenses que serán expulsados, todos trabajan en la capital rusa, con la excepción de dos que ejercen sus funciones en el consulado general de Estados Unidos en Yekaterimburgo, capital de los Urales.

Exteriores ruso convocó al embajador de EEUU, John Huntsman, para comunicarle las medidas y también le entregó una "nota de protesta por las indignantes e infundadas exigencias" de que 60 diplomáticos rusos abandonen ese país por el caso Skripal.

Además de cerrar el consulado general ruso en Seattle (Washington), Estados Unidos también anunció este lunes en solidaridad con el Reino Unido la expulsión de 48 diplomáticos y doce representantes rusos ante la ONU.

Pocos minutos antes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que Moscú adoptaría "medidas simétricas" contra Washington y "algo más", sin especificar. Adelantó también que Rusia no se iba a limitar a "reaccionar" ante las que calificó de "tremendas presiones" por parte de EEUU y el Reino Unido para que se adopten "medidas absolutamente inadmisibles" contra Rusia "bajo la excusa del caso Skripal".

Al respecto, la Cancillería advirtió en un comunicado que si EEUU continúa "sus medidas hostiles" contra las legaciones diplomáticas rusas en su territorio, Rusia tomará "medidas adicionales".

Tras conocer la noticia, la portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Heather Nauert, tildó de "lamentable" la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses anunciada hoy por Rusia en respuesta a una decisión adoptada por Washington por el uso "irresponsable" de armas químicas en suelo europeo por parte del Kremlin.

"Rusia ha tomado un camino lamentable frente a nuestras medidas perfectamente justificadas", defendió Nauert este jueves durante una rueda de prensa celebrada en Washington.

.@PressSec: #Russia's decision to expel American diplomats only further deteriorates the US-Russia relationship. The US responded appropriately in the expulsion of undeclared Russia Intel officers after the deadly attack in the U.K. pic.twitter.com/28T6eDwbvy