10 mujeres de distintas edades se sinceran sobre sus canas

Vivimos en una época en la que la actitud de la gente hacia el envejecimiento está cambiando y la individualidad se puede expresar de muchas formas, como por ejemplo dejándose el pelo gris.

No obstante, la sociedad sigue valorando la juventud y la belleza. El edadismo (la discriminación por motivos de edad) existe y eso no va a cambiar por mucho que algunas estrellas se tiñan el pelo de gris.

Puestos a elogiar el pelo gris al natural, la edición estadounidense del HuffPost se ha puesto en contacto con mujeres con canas. El llamamiento ha recibido cientos de respuestas de mujeres con algo en común: amor propio y aceptación.

Pese a ello, muchas mujeres —también entre las que aparecen en este artículo— mantienen una relación complicada con las canas y el envejecimiento en general. Algunas han aceptado a mucha honra su nuevo color, mientras que otras aún optan por teñirse para esconderlo. A continuación puedes leer 10 historias reales de mujeres y su experiencia con las canas.

Makai, 41 años

"Empecé a tener canas cuando tenía 16 años y me horroricé. Comencé a arrancármelas como una posesa. Me hacía reflejos con regularidad y la verdad es que no me di cuenta de que me estaban saliendo más canas hasta que me quedé embarazada de mi hija. Me teñía y me teñía y veía que tenía que hacerlo muy a menudo, cada dos semanas. Fue entonces cuando vi que tenía que parar. Me estaba gastando mucho dinero en el pelo y no podía seguir así. Ahora por fin me encanta. Me encanta de verdad".

Samantha Feldman, 57 años

"Empecé hace poco a dejarme el pelo gris, después de años tiñéndomelo, porque quería aceptar mi envejecimiento. Siempre he aceptado mi edad, todos mis cumpleaños, todas mis décadas, todas las etapas que he vivido. Nunca me ha asustado. Mi hija me ha intentado convencer para que no me deje el pelo gris porque piensa que me va a hacer parecer mayor de lo que soy, pero no se trata de lo mayor que parezca, sino de cómo me siento, y yo siempre me siento joven".

Gillian Sarjeant-Allen, 48 años

"Empecé a tener canas a los 18 años y a los 43 ya las tenía por todo el pelo. Me pasé cinco años tiñéndome el pelo, me sentía insegura. Es el proceso de envejecimiento. Siempre intentamos tener el pelo lustroso y juvenil, y las canas no los son, así que me resistí durante mucho tiempo. Teñirme pasó a ser una tarea y, en cierta medida, me dañó el pelo. Una amiga me recomendó que lo asumiera, de modo que en noviembre de 2017 decidí ponerme extensiones de pelo gris para empezar el cambio. Intento acostumbrarme y al mismo tiempo asumirlo de buen grado. La gente me para por la calle para decirme lo bien que me queda y me entusiasma lo mucho que significa para otras mujeres sentirse cómodas en su cuerpo y guapas pese a todo".

Davia Rabinoff-Goldman, 32 años

"Empecé a tener canas en el instituto. Probablemente mi padre también empezó a tener canas en el instituto, y mi hermana también. Mi hermana tiene cuatro años más que yo y se las dejó. Como yo hago lo que hace ella, tampoco le di importancia. Fue para mí un precedente para asumirlo, sin más. La gente me para a todas horas para preguntarme por ello. Muchas personas piensan que me lo tiño de este color".

Ann Lapin, 41 años

"Mis canas se acentuaron más que nunca antes de quedarme embarazada de mi hijo, un embarazo que venía después de un aborto. Ya sé que las canas no se atribuyen a sucesos traumáticos, pero en mi caso sí lo entiendo así. Creo que tenía 31 años. Sinceramente, fue un poco sorprendente, ya que parecía que de repente se multiplicaban. A mi marido le gusta cómo me quedan las canas, así que de vez en cuando intento dejármelas, pero normalmente me tiño. No me gusta cómo me queda el pelo. No me veo así a mí misma. Una parte de mí piensa que, si las canas fueran doradas, por ejemplo, podría soportarlo, pero con el gris no puedo".

Patty Lang, 53 años