Amparo Larrañaga recuerda a su padre en 'Viva la vida': "Siempre nos hacía reír"

Amparo Larrañaga ha estado este domingo en el programa de Telecinco Viva la vida promocionando su nueva obra de teatro El reencuentro. Durante la entrevista ha recordado a su padre, Carlos Larrañaga, fallecido en 2012 después de luchar durante meses contra una enfermedad.

"Mi padre fue el enfermo más increíble que te puedas imaginar", afirmó Larrañaga a Toñi Moreno, la presentadora. "Nos hacía reír en situaciones que no te puedes ni creer", aseguró. A pesar de la gravedad de su estado, su padre nunca perdió el sentido del humor ni su estilo ni su forma de ser.

"Era un señor... Un dandi", apuntó Moreno. "Lo fue hasta en el hospital", afirmó. Larrañaga contó una anécdota para ilustrar lo que decía. Estando en la UCI le dieron una silla de ruedas y un tacatá para andar. "Porque 70 días de UCI es mucha UCI", contó. Pero la idea de que le viesen con eso, a su padre no le convenció. "Y dijo: '¿Yo? ¿Con eso? Vamos, en la vida. Yo me levantaré de aquí para andar, pero mientras tanto, esto no", aseguró.

Ni siquiera quiso usar el andador cuando coincidió con el suegro de Amparo Larrañaga. "Siendo mi suegro más mayor que mi padre, llegó con el tacatá para saludarle y se le quedó mirando y le dijo: 'Carlos, ¿sabes quién soy? ¿te acuerdas de mí?' y le respondió: 'Como no voy a saber quién eres, si te he prestado mi coche", contó su hija con una carcajada.

"Y todo esto sin levantarse de la cama. Es verdad que no quería que le viera nadie, por su coquetería y tal, pero fue un caballero en todo momento", concluyó.

Amparo Larrañaga recuerda a su padre: La fuerza, el humor y el positivismo del actor en sus últimos días #VivaLaVida89 https://t.co/UktKXdeRex — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) 1 de abril de 2018

Puedes ver el momento completo pinchando aquí.