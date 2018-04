Aplauso a ASOS por cómo ha promocionado su nueva línea de biquinis

Algo está cambiando en la industria de la moda. La imagen de una mujer negra de talla grande y luciendo un biquini amarillo se ha convertido en viral en la última semana. Se trata de las fotos con las que la tienda de ropa online ASOS está promocionando su línea Curve.

Una usuaria de Twitter celebró este cambio de rumbo en su cuenta personal con el mensaje "Sí, vamos ASOS", y su publicación tiene ya más de 8.500 retuits y casi 40.000 me gusta.

Shoppers praise ASOS for using a black plus-size model to show off yellow bikini https://t.co/9bcGpgROR4 pic.twitter.com/sRQWh8w4jD