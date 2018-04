La productora de 'Allí Abajo' se desmarca del chiste de su guionista sobre los andaluces

Sergio V. Santesteban, uno de los guionistas de la comedia de Antena 3 Allí Abajo, ha protagonizado una gran polémica este fin de semana en redes sociales a raíz de publicar un chiste sobre los andaluces en su cuenta personal de Twitter.

Esta polémica llega solo unos días antes del estreno de la cuarta temporada de Allí Abajo, previsto para este próximo lunes, 2 de abril. Muchos han sido los tuiteros que han hecho un llamamiento al boicot de la serie, una comedia que explota los estereotipos entre vascos y andaluces.

La propia productora ha tenido que hacer frente a esta crisis generada por el chiste de su guionista desmarcándose de sus comentarios personales y "chistes desafortunados".

Desde @planoaplano no compartimos los comentarios personales ni chistes desafortunados de algunos de nuestros guionistas. En casa somos andaluces, madrileños, catalanes, gallegos, salmantinos... es absurdo criticar a la familia!

Incluso el propio Santesteban ha tenido que pedir perdón después de borrar el chiste de la discordia ante las dimensiones que había adquirido la situación.

Por otro lado, quiero dar las gracias todos los compañeros de profesión (y a los que no lo son) que han mostrado su apoyo y han entendido que lo que he escrito es un chiste, bueno, malo o regular; y que por poca gracia que les hiciera, saben que eso no justifica un linchamiento.