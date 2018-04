Una nueva caja recopilatoria permitirá disponer a partir del próximo 18 de mayo de los LP que Bruce Springsteen publicó entre 1987 y 1996 y que llevan tiempo descatalogados, en una edición limitada y remasterizada por primera vez en vinilo.

Así lo anunció hoy Columbia Records, en conjunción con Legacy Recordings, que gracias a Bruce Springsteen: The Album Collection Vol. 2, 1987-1996 pondrá otra vez en circulación álbumes como Tunnel of love, Human Touch, Lucky Town y The Ghost of Tom Joad.

Los dos primeros aparecerán ampliados al formato de doble LP para "maximizar la calidad del audio", que ha sido cuidado por el ingeniero Bob Ludwig y el colaborador de siempre del Boss, el ingeniero Toby Scott.

Además de los cuatro álbumes de estudio publicados en esos años, el recopilatorio incluirá un especial de 12 pulgadas del EP en directo de 1988 Chimes of Freedom, el LP doble de Springsteen de 1993 MTV Plugged y el primer lanzamiento en vinilo del EP de 1996 Blood Brothers.

Limited edition! Numbered! Remastered! 10 vinyl LPs! 4 studio albums! 2 live albums! Blood Brothers EP on vinyl! 60-page book of rare photos, memorabilia & press clippings!



Take a look inside The Album Collection Vol. 2, 1987-1996 boxed set 🔈 https://t.co/yqJ9fVi61A pic.twitter.com/3H7Baf0EeR — Bruce Springsteen (@springsteen) 30 de marzo de 2018

Esta colección llegará al mercado tras el lanzamiento de 2014 de Bruce Springsteen: The Album Collection Vol. 1, 1973-1984, que incluía ediciones remasterizadas de los primeros siete álbumes de estudio del músico de Nueva Jersey (EEUU).

Los diez discos que componen esta colección vienen presentados en reproducciones de las portadas originales, acompañados de un libro de 60 páginas con fotos poco conocidas, objetos de interés y noticias de prensa originales de aquel periodo.

QUERRÁS VER ESTO

Entrevista a Bruce Springsteen de Manel Fuentes y Manuel Huerga.