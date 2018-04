El final de la versión sueca de 'Buscando a Dory' no es apto para menores

Traducir palabras o expresiones de una lengua a otra puede dar pie a grandes momentos de humor.

Es lo que ha ocurrido con el texto sueco del final de Buscando a Dory, la segunda parte de la secuela de Buscando a Nemo, que ya está dando la vuelta a las redes.

El usuario de Twitter Luke Mathews ha subido un vídeo con el final de la versión sueca de la película, y ha obtenido un tremendo éxito de respuesta.

The end of 'Finding Dory' on Sweden's Netflix is, by far, the greatest movie moment in cinema history. pic.twitter.com/SXLWjLhZRB