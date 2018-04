Israel rechaza una investigación independiente sobre las protestas de Gaza

Israel ha rechazado la investigación independiente solicitada por la ONU y la UE sobre los incidentes del viernes en la Franja de Gaza, en los que murieron al menos 15 palestinos, y reclama tener los cuerpos de otros dos fallecidos sobre quienes varias ONG han solicitado su evacuación.

"Hicieron lo que tenían que hacer. Creo que todas nuestras tropas merecen un reconocimiento, y no habrá investigación", aseveró hoy el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, a la Radio del Ejército, al considerar que "la mayoría eran terroristas", después de que el Ejército asegurara que diez de los fallecidos son miembros activos de la organización islamista, Hamás.

Lieberman consideró que la petición de investigación es hipócrita y defendió la "actuación de las tropas" como lo hiciera el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que alegó que Israel estaba tomando "medidas firmes para defender su soberanía".

Decenas de miles de palestinos secundaron el viernes en Gaza la llamada Gran Marcha del Retorno, la primera de una serie de movilizaciones que se extenderán durante seis semanas y que derivó en enfrentamientos con el Ejército israelí.

Los 15 fallecidos confirmados, la mayoría por munición del Ejército israelí, y el alto número de heridos, más de 1.400, provocaron la conmoción de la comunidad internacional y las críticas de países y ONG que condenaron "el excesivo uso de la fuerza".

El Ejército asegura que los manifestantes lanzaron objetos incendiarios contra los soldados y sobrepasaron los 300 metros donde tienen prohibido el paso, desde la frontera israelí hacia el lado palestino, ante lo que respondieron con amplio material antidisturbios, fuego real y gases lacrimógenos lanzados desde drones.

La ONG Al Mizan y la israelí Adalah - Centro Legal por los Derechos de la Minoría Árabe, solicitaron ayer a Israel el acceso a este área, al identificar el viernes a dos hombres que se encontraban en "condiciones desconocidas, heridos o muertos" a 150 metros de la frontera.

