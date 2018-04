La curiosa revelación de Georgina Rodríguez sobre su pasado

Georgina Rodríguez vive ahora rodeada de lujos: es la pareja de Cristiano Ronaldo, sigue su carrera como modelo y reina en Instagram, con más de 4 millones de seguidores. Sin embargo, no siempre fue así.

La joven ha concedido una entrevista a XL Semanal, en la que cuenta cómo era su vida antes y qué hizo para conseguir su objetivo de instalarse en Madrid. Rodríguez habla sin tapujos sobre Jaca, su ciudad natal: "A los 17 años. Me fui de Jaca a buscarme la vida porque no quería vivir en un pueblito pequeñodonde no hay mucho que hacer".

La pareja de Cristiano Ronaldo, muy poco dada a hablar con los medios, ha contado también que trabajó de camarera en un pueblo de Huesca: "Como tenía claro que si me quedaba en Jaca no iba a ahorrar nada, trabajé de camarera en un pueblo pequeño de Huesca, de trescientos habitantes, en el que no había nada, donde alquilé un piso y compartí habitaciones con unos profesores interinos".

Llegó a Madrid con 19 años y esa experiencia, explica, le enseñó a identificar a los amigos verdaderos: "Gracias a Dios, di con gente muy buena desde el principio; pero también es verdad que he aprendido a separar muy bien las amistades, ya que mucha gente se ha acercado a mí y me ha hecho daño, queriendo o sin querer. Llegué sola a la capital con 19 años y me puse un escudo".