Tiene un gesto con su cita en 'First Dates' y su reacción lo deja con esta cara

En First Dates (Cuatro) puede ocurrir de todo y es que como sucede en Gran Hermano, todo adquiere una dimensión mayor de la que realmente tiene.

La cita protagonizada por Jordi y Ángela ha ido viento en popa desde un principio. Ambos desarrollaron desde una buena química y ambos se han mostrado muy independientes en sus relaciones anteriores.

A los les gusta viajar, hacer deporte y están abiertos a nuevas experiencias. Por su parte, Ángela ha confesado que sus películas favoritas son las de Star Wars.

Unidos por la fuerza: Jordi y Ángela tienen una afición en común > https://t.co/55PmmjCxE2 pic.twitter.com/TKt2CR23gq — Cuatro (@cuatro) 1 de abril de 2018

Pero a la hora de pagar todo dio un vuelco. Una de las camareras trajo la cuenta y él fue rápidamente a pagar.

Ella, se ha sentido muy incómoda y sorprendida, preguntó: "¿No serás machista?".

La cara de Jordi fue un poema pero se supo sobreponer rápidamente y respondió con un rotundo: "No".

"¿Seguro? Es que todo el mundo dice que no es machista", dijo ella.

"Es un gesto de caballerosidad. No, no sé, machismo no", respondió él.

"Una cosa es caballerosidad y otra es machismo", volvió a replicar ella.

La conversación derivó en un extenso comentario de Ángela diciéndole a Jordi que ella era una mujer trabajadora y que no se iba a quedar en casa cuidando a los niños.

Finalmente, a la hora de tomar la decisión final, él sí quiso tener una segunda cita con ella, pero ella no quiso tener otro encuentro con él.

Puedes ver aquí el trozo de la cita.