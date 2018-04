Los equipos de La Voz Kids ya están formados y este lunes el programa de Telecinco entró en una nueva fase, la de las batallas. Cuando los coaches se reunieron con los 24 niños que componen cada grupo, cada uno les dio la bienvenida al concurso a su manera.

Antonio Orozco ya ha demostrado en muchas ocasiones la buena mano que tiene con los niños y en su primer discurso ante su equipo apeló a la importancia de la familia. El cantante incluso se emocionó al hablarles de su madre.

"Le pregunté al equipo técnico del programa si me podrían conseguir las fotos de vuestras familias, para que traspasen de una forma mágica la fuerza que vuestros padres, hermanos y abuelos os dan cada día", dijo Orozco como si les estuviese contando un cuento.

"Yo tengo una foto también, de una de las personas más importantes de mi vida, que es mi madre", dijo mientras enseñaba a su atento público una foto de pequeño junto a ella. "Mi madre es una mujer trabajadora, es un espejo en el que mirarse. Es muy importante siempre... que sepamos que los tenemos ahí, para de alguna forma parecernos a ellos", contó el cantante con los ojos húmedos y muy brillantes y la voz temblorosa.

"Mi madre se queja de que no la llamo, pero no hay ni un solo minuto que no me acuerde de ella. Suena raro, pero es así", afirmó ante las cámaras.

Después, Orozco presentó a Pablo López, el que será su ayudante en la fase de batallas del programa y los niños le recibieron con gritos de sorpresa e ilusión.

Puedes ver el momento completo pinchando aquí.