Cepeda borra un acróstico dedicado a Aitana y envía un mensaje a sus 'haters'

Las últimas horas en redes sociales de Cepeda, concursante de Operación Triunfo 2017, han sido agitadas. Primero este domingo escribió unos versos para acompañar una foto suya en Instagram. El gallego posaba entre unas rocas y acompañado por un perro, pero muchos supieron leer entre líneas... literalmente.

Algunos de sus casi 400.000 seguidores se dieron cuenta de que el poema en realidad era un acróstico. Si se tomaba la inicial de cada verso, las letras componían un nombre, Aitana, su compañera en el concurso (con novio) y por la que ya declaró sus sentimientos.

EL ACRÓSTICO DE LA CELESTINA IS SHOOK



Cepeda ?? El Fernando de Rojas del siglo XXI pic.twitter.com/u2pMoejXJZ — Future Lover 💿 (@HaveUConfessed) 1 de abril de 2018

Minutos después cambió el pie de foto y en lugar del poema sólo dejó un "Amad💙".

Horas después el gallego colgó otra fotografía en la misma red social en la que se le veía encaramado a un muro y con un mensaje en el que afirmaba que se queda "con la gente que defiende sentimientos".

En la noche de este lunes, Cepeda compartió un texto algo más largo en su cuenta de Twitter en el que amplió sus palabras hacia sus fans. En él deslizó también un recadito a sus detractores: "Me ha importado siempre más la vida que disfruto y la felicidad que tengo ahora mismo que cualquier crítica destructiva, y de ahí que no me afecten. Hay odio y lo seguirá habiendo por el tipo de persona que soy y por expresar siempre lo que siento sin importar nada más que eso".

"Por más que lo intenten, si uno es feliz con su vida privada, es imposible que hagan mella en absolutamente nada de mi estado de ánimo. Así que lo dicho, no os preocupéis por nada, let them hate [dejad que odien]", sentenció.

En diez horas sus palabras superan los 13.600 me gusta y han sido compartidas más de 3.000 veces.