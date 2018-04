Dwayne Johnson se sincera sobre su lucha contra la depresión

Las apariencias engañan. Buen ejemplo de ello es que detrás de la coraza y los personajes de tipo duro de Dwayne La Roca Johnson se esconde alguien sensible y que ha sufrido como otras muchas personas depresión. El actor ha hablado sobre ello este domingo 1 de abril en una entrevista publicada en el diario Express, donde ha contado que hubo un momento en su vida en el que "solo quería llorar y no quería ir a ninguna parte".

"Estaba totalmente hundido y deprimido", ha contado el intérprete, quien ha detallado que este momento coincidió con la imposibilidad de formar parte del equipo profesional de fútbol americano. Le expulsaron del equipo canadiense y, a los pocos meses, su novia cortó con él. "Ese fue con diferencia mi peor momento, estaba llorando todo el tiempo", ha añadido.

Sin embargo, ese bache en su trayectoria profesional no fue el único ni el más difícil. Su madre intentó quitarse la vida delante de él cuando tenía 15 años, después de que fuesen desahuciados de su domicilio. "Salió del coche en marcha en la autopista interestatal 65 en Nashville y se puso a andar entre los coches", ha contado. "La cogí y la tiré al suelo hasta poner su hombro sobre el asfalto".

Johnson, conocido campeón de lucha libre y que fue nombrado en 2016 como El hombre vivo más sexi del planeta por la revista People, ha señalado que su madre no recuerda nada de ese momento. "Probablemente sea mejor que no lo haga", ha contado en la entrevista.

El protagonista de Los vigilantes de la playa y Jumanji habló también de esa experiencia en una publicación de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen del rodaje de la serie Ballers, en la que visitaba la tumba del hermano de su personaje en la ficción.

Ante la repercusión que han tenido sus declaraciones, el intérprete ha publicado un tuit de apoyo a sus seguidores y ha asegurado que tardó mucho tiempo en darse cuenta de que tenía depresión, pero que no hay que tener miedo a abrirse y contarlo.

Got tons of responses to this. Thank you. We all go thru the sludge/shit and depression never discriminates. Took me a long time to realize it but the key is to not be afraid to open up. Especially us dudes have a tendency to keep it in. You're not alone



https://t.co/ADHjYtGe3k