Una mujer armada causa cuatro heridos y se suicida en las oficinas de Youtube

Una mujer armada ha irrumpido este martes en las oficinas de Youtube en San Bruno (California) y ha causado cuatro heridos y después se ha suicidado. El jefe de la policía de San Bruno ha informado en una rueda de prensa de que ha encontrado el cuerpo de la mujer con una "herida autoinflingida".

La policía de San Bruno había informado en Twitter de que estaban respondiendo a la presencia de un "tirador activo" y recomendaban a los ciudadanos mantenerse alejados del lugar:

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 de abril de 2018

Así es cómo ha sonado el aviso del tiroteo por la radio de la policía:

Police scanner audio during reports of an active shooter at YouTube's headquarters https://t.co/PaZalMzfrT pic.twitter.com/XheNBchZr5 — Los Angeles Times (@latimes) 3 de abril de 2018

Varios empleados de la compañía han contado en Twitter lo que estaba ocurriendo en el interior de las oficinas:

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 de abril de 2018

Tirador activo en el cuartel general de Youtube. He oído disparos y he visto a gente corriendo desde mi mesa. Estoy encerrado en una habitación con varios compañeros.

I looked down and saw blood drips on the floor and stairs. Peaked around for threats and then we headed downstairs and out the front. — Todd Sherman (@tdd) 3 de abril de 2018

Miré hacia abajo y he visto sangre en el suelo y en las escaleras. Asustados, hemos bajado corriendo hacia la puerta.

Vídeos en directo desde un helicóptero muestran a decenas de trabajadores en los exteriores de las oficinas:

Esto parece un capítulo de Black Mirror :O https://t.co/m5Kqon8zzw — Victoriano Izquierdo (@victorianoi) 3 de abril de 2018

El equipo de comunicaciones de Google ha publicado un mensaje en el que asegura que están "coordinándose con las autoridades" y anuncian que ofrecerán más información "en cuanto esté disponible".