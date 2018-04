Lluvia de críticas a Pedrerol por este tuit durante el Juventus-Real Madrid

Josep Pedrerol ha generado muchos comentarios por uno de los mensajes que ha publicado durante el partido de cuartos de Champions League entre la Juventus de Turín y el Real Madrid.

El presentador de El Chiringuito de Jugones ha publicado, justo después de que Cristiano Ronaldo anotase un gol, una foto de la celebración del futbolista portugués y una frase que ha encendido los ánimos de sus seguidores: "Se confirma. The Best". El mejor.

Ese tuit, que ha recibido casi 1.000 retuits y más de 2.000 ' me gusta' en apenas 20 minutos, también ha generado muchos comentarios. Aplausos... y también duras críticas:

The Best in the earth, but the best in the Galaxy is...