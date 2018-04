Ovación unánime para Zidane por lo que ha hecho antes del Juventus-Real Madrid

Zinedine Zidane ha optado por una alineación de gala para el partido del Real Madrid contra la Juventus en la ida de la fase de cuartos de la Champions League. El técnico francés ha sacado al campo a los mismos jugadores que ganaron la final de Cardiff ante, precisamente, la Juventus.

En esa alineación estaba Isco, y su salida al campo ha generado una ovación unánime para Zidane por la decisión. El malagueño firmó un partidazo ante Argentina con la selección española, en un partido en el que marcó tres goles.

Estos son algunos de los comentarios que ha generado su presencia en el once inicial:

El Real Madrid se adelantó a los 3 minutos, con un gol de Cristiano Ronaldo tras una asistencia de... Isco. Y los comentarios se multiplicaron:

No me voy a cansar de decir que me enamora como juega Isco