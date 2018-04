Cifuentes, ante su examen más difícil

"Responderá en sus intervenciones a todas las dudas. Esperamos que esta tarde quede cerrado el tema". Es lo que desean fervientemente en Génova, la sede del PP, sobre la comparecencia más esperada de Cristina Cifuentes a lo largo de su dilatada carrera política.

Por boca del coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, el partido espera que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea capaz de aclarar las muchas dudas que hay sobre el máster que supuestamente cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.

Lo último sobre la polémica lo publica este miércoles El Confidencial: el acta del máster tiene, al menos, dos firmas falsificadas. Además, el catedrático responsable de la titulación, Enrique Álvarez Conde, reunió este martes a las profesoras en el despacho de un abogado para tratar de pactar una versión común.

Cifuentes comparece esta tarde a las 16:30 en la Asamblea de Madrid pero no voluntariamente. Ha sido la oposición quien ha forzado las explicaciones de la presidenta sobre si tuvo o no trato de favor a la hora de aprobar el máster.

Ciudadanos, su socio parlamentario en el gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha mostrado reticente a exigirle la dimisión desde que estalló el escándalo. Sin embargo, los naranjas son realistas sobre las posibilidades de que la presidenta dé unas explicaciones convincentes. Begoña Villacís, portavoz de C's en el Ayuntamiento de Madrid, ha reconocido este miércoles que cree que "no va a ser posible".

"Huele mal", ha resumido Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, en una entrevista en RNE en la que ha querido dejar claro que el partido no tiene una decisión tomada sobre el futuro de Cifuentes, cuyo gobierno se sustenta con apoyo de C's, porque tenerla "sería imprudente". "Cualquier decisión política se tomará en función de lo que diga la presidenta regional y las pruebas que se aporten".

"Están todos los escenarios abiertos y nosotros no descartamos ninguno. A priori, no descartamos ningún escenario y tenemos todos a valorar a partir de mañana o del momento en que decidamos que hay que tomar una decisión política", ha asegurado.

Sobre la posición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para quien esta es una polémica "estéril", y del resto del Partido Popular en torno al caso, Aguado ha comentado que "no se nota demasiado énfasis en los dirigentes para defenderla" porque "pinta muy mal la situación".

"Es una persona que se esconde 14 días, que la documentación que aporta es insuficiente y contradictoria (...) yo creo que al PP y a sus votantes todo esto les viene mal", ha añadido.

#LoMásVisto | Rajoy dice que la intervención de mañana de Cifuentes es una oportunidad para acabar con una polémica "bastante estéril" https://t.co/dGFamJZnyo pic.twitter.com/Ld17igKZeS — Europa Press (@europapress) 3 de abril de 2018

Para Podemos, bochorno y posibles delitos

Podemos, por su parte, ha puesto el foco en dos objetivos: en Cifuentes, para que dimita de forma inmediata y en Ciudadanos, para que rompa su acuerdo con el PP en la región.

"Estaríamos hablando de la comisión de delitos graves como la falsificación de documentos públicos y de otros delitos que podrían sumarse", ha explicado la portavoz de los morados en el Congreso, Irene Montero. "Si lo publicado es cierto, estaríamos hablando no sólo de un bochorno como el hecho de que un cargo público haya obtenido un título de máster sin acudir a clase, falsificando notas, sino que estaríamos hablando de la comisión de delitos graves", ha avisado.

No solo se trata del bochorno por falsificar un máster. Estamos hablando de un delito grave. Es evidente que Cifuentes está mintiendo; si tuviera un mínimo de dignidad, debería dimitir ya.@Irene_Montero #CifuentesDimiteYA 👇 pic.twitter.com/QZQfXHd2Eb — PODEMOS (@ahorapodemos) 4 de abril de 2018

"Lo que tendría que haber hecho Cifuentes si tuviese un mínimo de dignidad es dimitir hace mucho peor no esperamos mucho de ella", le ha pedido Montero, antes de dirigirse directamente al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para que su partido rompa su acuerdo de investidura con el PP en la Comunidad de Madrid y haga caer a Cifuentes.

El PSOE amaga con una moción de censura

En la misma línea argumental se mueve el PSOE. Si las firmas son falsas, habría delito. Lo ha recordado Pedro Sánchez, secretario general del partido, este miércoles en una entrevista en Onda Cero: el caso podría entrar "en territorio de responsabilidades penales si ha habido suplantación de identidad y falsedad documental".

"Se va consolidando la sensación de que Cifuentes no puede decir la verdad porque si la dijera tendría que asumir en primera persona sus responsabilidades políticas" ha dicho Sánchez para asegurar que "cuanto más imposible parece el máster, más posible" es que los socialistas presenten una moción de censura contra la dirigente del PP con Angel Gabilondo como candidato alternativo.

Aunque los socialistas van a esperar a escuchar las explicaciones que pueda aportar la presidenta en unas horas en la Asamblea, Sánchez ha dejado claro que "la mentira no puede presidir la Comunidad de Madrid", que ha de volver a la normalidad institucional tras una "riada de casos" de "falta de ejemplaridad" protagonizados por el PP y cuya presidencia necesita "recuperar el buen nombre", dañado por "una señora que no está siendo transparente".

"Si Cifuentes da explicaciones contundentes, no hay caso. Pero si no, cada uno de los grupos tendremos que asumir nuestra responsabilidad y también el socio de gobierno de Cifuentes", ha dicho Sánchez, que ha revelado que no ha hablado de este tema con el líder de C's, Albert Rivera, pero ha recordado que en el acuerdo de gobierno que firmó el partido naranja con el PP de Madrid se incluía que no se permitiría que ningún miembro del Gobierno hubiera falseado su expediente académico o su currículum.

"Pregúnteselo a ella"

El catedrático Enrique Álvarez, director del ya famoso máster, ha dicho este miércoles que es la gobernante madrileña quien debe responder si efectivamente hizo ese curso de posgrado universitario.

"Pregúnteselo a ella" ha respondido esta mañana en la sede de la Universidad Rey Juan Carlos, tras ser interrogado por una periodista de la Cadena Ser. Y a la pregunta de si pudiera haber presionado a alguien para falsificar las firmas de la documentación que ha aportado Cifuentes para acreditar la realización del máster, Álvarez Conde ha dicho que no suele hacerlo y que esa cuestión atenta contra su derecho al honor.

Según la radio, dos de las profesoras cuya firma aparece en el acta que presentó Cifuentes han rehusado contestar a las preguntas de la periodista.

Cifuentes, arropada en su comparecencia

Quedan apenas unas horas para que Cifuentes se enfrente, posiblemente, a una de las comparecencias más comprometidas de su vida política. No estará sola. Más de 30 alcaldes del PP la arroparán para mostrarle su apoyo.

Está previsto que esta tarde acudan a la Cámara de Vallecas más de 30 regidores, entre ellos el de Las Rozas, José de la Uz; la de Collado de Villalba, Mariola Vargas; el de Villanueva de la Cañada, Luis Partida Brunete, el de Majadahonda, Narciso de Foxá; el de Galapagar, Daniel Pérez; la de Colmenarejo, Nieves Roses. También, el portavoz municipal del PP de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández y el de Navalcarnero, Manuel Pablos García.

El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, ha defendido a su jefa de la que ha asegurado que está recibiendo "ataques" porque es "la adversaria más formidable que tiene la oposición" así como una "gran política a nivel nacional".

Este miércoles, a partir de las 16:30, Cifuentes tendrá que demostrar si está o no a la altura de esos elogios.