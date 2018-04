Estupefacción por su revelación sexual inconfesable en 'First Dates' y por la sorprendente reacción de su cita

Desirée escondía un secreto sexual y ha decidido que su segunda cita con Aingeru en el restaurante de First Dates era el momento ideal para desvelarlo. Sin embargo, la realidad se ha encargado de decirle que a lo mejor no había sido el mejor momento.

Cuando Aingeru y Desirée se vieron por vez primera en First Dates, en seguida se gustaron. Desde ese momento hasta ahora han tenido una relación a distancia con sus más y sus menos. Pero ambos tenían muchas ganas de verse y así lo han demostrado al encontrarse de nuevo.

Hasta ahí, el encuentro entre ambos parecía que no se iba a salir de lo previsible: se suponía que ambos romperían el hielo y que todo fluiría con normalidad. Pero Desirée decidió romper el hielo con un bazuca... ¡y vaya si lo rompió! ¡Más bien lo abrasó! La chica, sin muchos preámbulos, le dijo al chico que tenía que contarle una cosa. La cara del chaval se descompuso, pero su gesto iba a quedar en nada en comparación con lo que iba a suceder:

- Aingeru. Pues no lo entiendo...

- Desirée. Estoy enamorada de ti pero me gusta una chica. Me gustas tú, pero es una chica guapísima. Son cosas que descubres con el tiempo. Tengo mucho miedo que se joda lo nuestro, que se enfríe. Quiero que lo entiendas.

- Aingeru. Pero qué me estás contando. A ver, céntrate.

Ante la cámara, el chico reconoció que la revelación de Desirée le había "hecho daño": "Me lo podía haber contado todo hace tiempo... y que me lo cuente aquí", afirmó el chaval.

- Aingeru. Por qué no me lo has contado antes.

- Desirée. Pues me ha salido hoy pero no te lo iba a contar nunca.

- Aingeru. Había tiempo para decírmelo.

- Desirée. Sí, porque me ha pasado desde hace mucho tiempo