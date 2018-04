Génova continúa apoyando a Cifuentes y espera que esta tarde quede "cerrado este tema"

Horas decisivas en el futuro político de Cristina Cifuentes. Y la dirección nacional del PP continúa apoyando a la presidenta madrileña, convencida de que se darán las "suficientes explicaciones" esta tarde y esperando a que quede "cerrado este tema".

Así lo ha explicado el 'número tres' del partido, Fernando Martínez-Maillo, en un encuentro con periodistas en la sede del partido para presentar la convención nacional que el PP celebrará este fin de semana en Sevilla.

Precisamente, está previsto que Cifuentes participe el sábado por la tarde en este foro en un encuentro con otros líderes regionales a las 16 horas. No obstante, en un primer borrador entregado a los periodistas no aparecía ninguna intervención de la líder del PP madrileño en este cónclave popular. El gabinete de prensa de los populares ha explicado que se trataba de un error suyo y ha entregado otro programa minutos más tarde en el que sí figuraba Cifuentes, en un acto que moderará el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro.

Un contacto fluido entre la dirección nacional y la regional

¿Continúa apoyando Génova a Cifuentes? Martínez-Maillo ha insistido en su charla con periodistas que no van a cambiar su postura de "apoyo". Sobre lo que va a contar la presidenta madrileña en su comparecencia esta tarde en el Pleno de la Asamblea, ha dicho que hay que esperar y que no se puede adelantar. Ha comentado que hay un contacto fluido entre la dirección nacional y la regional, pero no ha especificado si les ha mostrado más documentación.

"Esperemos que hoy quede cerrado y zanjado el tema", ha manifestado Martínez-Maillo. Además, ha recordado que esto es cuestión de "confianza" y que el PP apoya a sus dirigentes. En su opinión, la sesión de esta tarde en la Asamblea de Madrid es otra "oportunidad más" para que se explique. "Esperemos que esto sea el final", ha comentado el 'número tres' del PP.

Respecto a las últimas informaciones publicadas por El Confidencial sobre que el acta del máster que exhibió Cifuentes tiene al menos dos firmas falsificadas, Martínez-Maillo no se ha querido pronunciar. Ha señalado que hay que esperar a las explicaciones de la presidenta madrileña, pero ha repetido que espera que serán "suficientes". "Esperemos que esta tarde quede cerrado este tema", ha agregado. "Nosotros lo que va a pasar lo sabremos evidentemente esta tarde en su integridad

En todo caso, ha dicho que el PP no va a cambiar su postura de apoyo a Cifuentes, como ya hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Esperamos que esto sea el final", ha comentado.