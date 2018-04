Incredulidad por lo que ha ocurrido con Mónica Cruz en 'El Hormiguero'

La entrevista de Pablo Motos a Ana Guerra y a Aitana en El Hormiguero ha dejado un momento que ha extrañado mucho a los espectadores del programa.

Las concursantes de Operación Triunfo 2017 han mostrado su química en un juego de adivinar palabras comunes. Una sección muy aplaudida por el público, pero lo que nadie esperaba es lo que ha pasado con la de Mónica Cruz, hermana de Penélope Cruz, que no ha podido participar en el espacio televisivo por falta de tiempo.

"No pasa nada de verdad", dijo Cruz, que salió a saludar a las triunfitas.

"Te veo la próxima semana", ha respondido Motos.

En el programa se pudo ver de fondo a la actriz, algo que ha llamado mucho la atención de los espectadores, que han criticado lo ocurrido.

ya me joderia ser monica cruz vestida como un esperpento y que me quitaran mi seccion por vestir a ana y a aitana como un circo

Me parece una grosería lo que le acaban de hacer los de @El_Hormiguero a @Monicacruz1977 me encanta su sección y que solo la hayan sacado para saludar.... #MuyMal pobre de las chicas #AitanaWarEH no sabían ni lo que estaba pasando 🙄