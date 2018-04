La responsable del tiroteo en la sede de YouTube estaba enfadada con la plataforma por la censura

Las autoridades estadounidenses aseguraron que la autora del tiroteo ocurrido en la sede de YouTube en Silicon Valley (California) es una mujer llamada Nasim Aghdam. En el ataque, tres personas han resultado heridas de bala antes de que la sospechosa se quitara la vida.

Medios locales ha informado de que la investigación sobre el suceso que tuvo lugar en San Bruno, una ciudad situada unos 20 kilómetros al sur de San Francisco, se encuentra en su primera fase por lo que no está aún claro cuál fue el motivo detrás del tiroteo.

Se quejó varias veces de que YouTube censurase sus vídeos

En un primer momento se barajó que pudiera deberse a una disputa doméstica, aunque a última hora de la tarde se descubrió que Nasim Aghdam tiene una página web en la que se quejó en varias ocasiones de que YouTube presuntamente bloqueó y censuró sus vídeos.

Identificada la autora del tiroteo en la sede de Youtube como Nasim Aghdam pic.twitter.com/DUS5WB1Rmr — 6W (@6W_es) 4 de abril de 2018

Según el razonamiento de la sospechosa, eso hizo que dejara de ganar dinero por el contenido que alojaba en esta plataforma audiovisual.

Cientos de personas tuvieron que ser evacuadas

"¡YouTube filtró mis canales para evitar que consigan visualizaciones!", dijo Nasim Aghdam en su web, en la que aparecen diferentes fotografías y vídeos, así como varios mensajes a favor del veganismo.

El tiroteo, ocurrido hacia las 12.46 horas locales (19.46 horas GMT) en un patio de las oficinas de la compañía tecnológica, llevó a las autoridades a ordenar un gran despliegue de emergencia en el cuartel general de YouTube, un gran complejo formado por tres edificios en San Bruno.

Cientos de personas que se encontraban en el área tuvieron que ser evacuadas con las manos en alto y trasladadas a lugares seguros.

Tras cierta confusión a lo largo de la tarde sobre el número víctimas que dejó el tiroteo, la Policía de San Bruno aclaró finalmente que fueron tres las personas heridas por arma de fuego mientras que una cuarta resultó lastimada en el tobillo mientras trataba de huir. Los responsables del Hospital General Zuckerberg San Francisco informaron de que en este centro recibieron a tres víctimas: un hombre, en condición crítica; y dos mujeres, una de las cuales está grave.

Los empleados tuitearon lo sucedido

Las primeras informaciones sobre el tiroteo llegaron a través de las redes sociales de la mano de empleados que fueron testigos de lo sucedido.

Vadim Lavrusik, que en su cuenta de Twitter se identifica como empleado de YouTube, aseguró que había "escuchado disparos" y que había "gente corriendo'".

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 de abril de 2018

Este trabajador explicó que primero se refugió en una habitación junto a otros compañeros y posteriormente dijo que había sido evacuado y que se encontraba a salvo.

"Estábamos sentados en una reunión cuando oímos a gente corriendo porque retumbaba el suelo. Lo primero que pensé es que era un terremoto", dijo en Twitter Todd Sherman, que en esta red social también se define como empleado de YouTube. "Nos dirigimos hacia la salida y entonces vimos a más gente y alguien dijo que había una persona con un arma", añadió.

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1 — Todd Sherman (@tdd) 3 de abril de 2018

"No hay palabras"

YouTube es la plataforma líder de vídeo en internet y forma parte del gigante tecnológico Google.

Sundar Pichai, consejero delegado de Google, aseguró en un mensaje de Twitter que "no hay palabras para describir la tragedia que ocurrió hoy".

There are no words to describe the tragedy that occurred today. @SusanWojcicki & I are focused on supporting our employees & the @YouTube community through this difficult time together. Thank you to the police & first responders for their efforts, and to all for msgs of support. — Sundar Pichai (@sundarpichai) 3 de abril de 2018

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó también un mensaje en Twitter tras haber sido informado sobre lo ocurrido. "Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados", escribió.

Was just briefed on the shooting at YouTube's HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018

Tras la masacre en un instituto de Parkland en la que murieron 17 personas el pasado 14 de febrero, el debate sobre armas de fuego ha vuelto al primer plano en Estados Unidos, aunque el presidente no las ha mencionado.

En este sentido, cientos de miles de personas se manifestaron el 24 de marzo en todo el país en la Marcha por Nuestras Vidas bajo el lema 'Never Again' (Nunca más).