Las 10 frases que resumen la comparecencia de Cifuentes

Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha comparecido este miércoles ante el pleno de la Asamblea regional para responder a las preguntas de la oposición y dar explicaciones por las supuestas irregularidades relacionadas con la obtención de su título de máster. Estas son las 10 frases que resumen su intervención:

1. "La comparecencia que ahora celebramos es un acto excepcionalmente preocupante. Síntoma claro del deterioro y manipulación que están sufriendo nuestros reglamentos parlamentarios".

2. "Los intentos de acabar con la gestión limpia de mi partido son muy graves y este es el último".

3. "Mi trayectoria se define por algo que les molesta: actitud de tolerancia 0 frente a la corrupción, venga de donde venga y afecte a quien afecte".

4. "El título de máster que figura en mi currículum es perfectamente real y perfectamente legal. Es un título oficial, expedido por la Universidad Rey Juan Carlos y ni mi trabajo de fin de máster ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas".

5. "Estamos hablando de un título que a mí no me aportó ningún nivel académico que yo no tuviera previamente, porque mi licenciatura en Derecho ya se corresponde con el grado de máster".

6. "Existe constancia documental de todo lo que estoy afirmando" (Y, a continuación, muestra numerosos documentos entre los que están su matrícula, su certificado académico, cartas, mails y una solicitud a la universidad para que haga público su trabajo de fin de máster).

7. "La calificación de 'no presentado' obedeció a un error de transcripción". A continuación ​​​​​​muestra una carta del catedrático Pablo Chico de la Cámara que "aclara que lo único que se produjo en este asunto fue un error de transcripción relacionado con la plataforma en la que se vuelcan las notas y se explica que ese error no me afectó solo a mí, sino a otros alumnos, y de eso no se ha hablado".

8. "Ya he interpuesto una querella criminal, la he interpuesto contra dos personas que han difundido una versión que nada tiene que ver con la realidad".

9. "Fíjense si estoy tranquila que este asunto lo he puesto en manos de la justicia".

10. "Si alguien cree todavía que alguien va a desmoralizarme o apartarme de mi camino, no lo va a conseguir porque ya ha logrado todo lo contrario: que me reafirme en mi vocación de servicio público y de servir y gobernar a los madrileños".