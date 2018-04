Romina acusa de "loca, reloca" a Raquel Mosquera en 'Supervivientes'

Tensión máxima en Supervivientes. Este martes tres de las concursantes del reality de Telecinco vivieron un duro encontronazo que terminó con gritos y acusaciones subidas de tono, y probablemente fuera de lugar.

Todo empezó con una pequeña discusión entre Raquel Mosquera y María Jesús Ruiz acerca de cómo colocar una colcha sobre un improvisado sofá y acabó con la italiana Romina Malaspina llamando a Mosquera "loca, pero reloca".

Si Ruiz argumentaba que la colcha se ponía de una manera, Mosquera decía lo contrario. "No es que no me acuerde, a lo mejor la que no se acuerda eres tú porque mi memoria no me falla", le dijo Mosquera.

María Jesús: Ponlo como quieras, Raquel, pero lo dejábamos así. Ayer lo hicisteis vosotros y estaban los edredones horrorosos.

Raquel: Para todo hay pegas...

Fue solo el principio del encontronazo, lo más duro estaba por venir. En el minuto 2:30 del vídeo de Telencico empieza lo bueno.

"Ella quiere hacer las cosas pero tampoco acepta un consejo, ella quiere hacer las cosas y tampoco acepta que le digamos cómo", aseguró Ruiz a cámara tras el enfrentamiento. "Lo que no me gusta es que me hablen como si yo fuese tonta con 48 años", le replicó Mosquera. ¡Y todo por un edredón!

María Jesús: Raquel, no tengo ningún interés en discutir, ni contigo ni con nadie. Solamente te he dicho cómo se hacían las cosas. Si no las quieres hacer, te respeto, hazlas como tú quieras.

Raquel: No quiere discutir pero resulta que metes la pulla...

María Jesús:: Me da pena porque tienes mucho interés en hacer cosas pero no aceptas que te digamos cómo y no sabes hacerlas.

Raquel: Mira, a ti te gusta mandar... ¿Tú sabes pescar?

María Jesús: No, pero aprendo. Y lo que no sé lo pregunto.

Raquel: Igual que yo...

La discusión fue a más y más y más. "Más humilde que yo no lo eres tú. Sois unas desagradecidas porque hago la comida con todo el cariño y criticáis rápidamente", le dijo Mosquera, justo antes de empezar con las acusaciones a Ruiz: "Eres una falsa, así de claro... Bombardeas a cuchillo".

Raquel: Tú me vas a enseñar a mí, con 48 años que tengo, que no soy ninguna cría, cada uno lo hace a su manera, pero tú a mí me criticas cómo lo hago.

Ahí (minuto 3:52 del vídeo) entró en escena la mala espina de Romina, primero para calmar los ánimos y después...

Romina: Lo hacemos para mejorar el grupo. No seas maleducada...

Raquel: Maleducada serás tú, eh.

Y ahí fue cuando las cosas se salieron de madre y los gritos fueron a más y más. "Sos una loca", le espetó Romina sin miramientos. "¿Yo soy una loca?", gritó Raquel. "Gritá, gritá, gritá... porque no tienes criterio", le dijo Romina. "No, porque se me interrumpe", respondió Raquel, que la acusó de querer llamar la atención mientras María Jesús Ruiz (ya callada) abandonaba el área de discusión y Romina la ignoraba. "Hablás sola, estás reloca...", dijo a la concursante, que en el pasado tuvo que ser ingresada en varias ocasiones por problemas de salud mental y que pasó un examen médico para poder ir a la isla.