El desternillante retrato robot de la policía británica que triunfa en redes

La policía de Warickshire ha difundido en redes sociales y en su página web un retrato robot que refleja cómo podría ser el sospechoso de un asalto a una vivienda en Stratford (Inglaterra).

Los ladrones se prepararon bien: mientras uno distraía a la mujer de 40 años, el otro robaba. A pesar de que lo lograron, la mujer se quedó con la cara de uno de ellos. Por eso, se hizo un retrato robot del mismo.

El único problema es que, más que para encontrar al sospechoso, el retrato ha servido para alegrar la semana a muchos de los que lo ven. La gran sonrisa que le han puesto al ladrón está conquistando en las redes sociales.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e