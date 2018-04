El palo de El Gran Wyoming a Cifuentes que ha hecho reír a Sandra Sabatés

El Gran Wyoming ha tirado de ironía este jueves para hablar de las últimas informaciones sobre el máster de Cristina Cifuentes.

El presentador de El Intermedio, en laSexta, ha recurrido al vídeo que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid cuando el escándalo estalló, y ha utilizado sus propias palabras para criticar la actitud que la política ha adoptado ante el escándalo:

"No me voy, me quedo, me voy a quedar", ha dicho Wyoming imitando el tono de Cifuentes: "Aunque el acta sea dalsa, aunque no fui a las clases, aunque no encuentre el TFM...". El presentador ha rematado: "Hace bien. ¿Para qué va a salir del despacho? Ya te digo yo que para hacer un exámen, no".

La ironía del programa con el ya famoso vídeo de Cifuentes no ha acabado ahí. A cada nueva información sobre el máster, narrada por Sandra Sabatés, se proyectaban las imágenes y Wyoming volvía a la carga con el tonito y la frase: "No me voy, me quedo. Me voy a quedar".

"Es normal", ha acabado diciendo el presentador: "No se va a ir del despacho, porque necesita un sitio para ver las uvas en la Puerta del Sol".

Este último comentario ha hecho especial gracia a Sandra Sabatés, que no ha podido evitar reírse.

Un poco después, El Gran Wyoming ha explicado por qué tanta fijación con el vídeo:

🔴"El vídeo de Cifuentes es el favorito de España por encima de la chilena de Cristiano. Normal, el gol que nos quiere colar Cifuentes es mucho más espectacular" #elintermedio https://t.co/Ro4nUeqWlI pic.twitter.com/Tk6kFd8ZCm — El Intermedio (@El_Intermedio) 5 de abril de 2018