El tuit sobre la moda de los "alimentos ecológicos" que arrasa en redes

Una mujer ha arrasado en Twitter con un contundente mensaje contra la moda de los productos ecológicos, que ha llenado las estanterías de los supermercados de alimentos supuestamente extraordinarios que, en realidad, en nada superan a otros productos "de cercanía".

Eso es precisamente lo que critica Candela Atienza en su mensaje, en el que incluye preguntas como: "¿¿Si cerca de ti hay lentejas, por qué consumir soja?".

Su tuit tiene más de 3.000 retuits y más de 6.000 'me gusta'. Esa reflexión, además, ha generado una intensa conversación entre sus seguidores:

En parte lleva razón lo de comprar local. Pero España también vive del comercio de su aceite de oliva, fruta, etc. Para que haya equilibrio hay que hacer que el comercio fluya en ambos sentidos.Bien que exportamos. Muchos de estos productos son de países en vías de desarrollo. 👇

Viví algún tiempo al otro lado del mundo (literalmente, a 10.000km) y me cansé de ver aceite de oliva español envasado por italianos a 15 y 20$ el litro. Ahora que puedo, consumo el nuestro, en calidad-precio no tiene comparación. Valorar lo nuestro no es ninguna hipocresía.