La dura acusación de Paula Vázquez contra la Guardia Civil: "Se aprovecharon de mí"

Paula Vázquez ha sido entrevistada este jueves en el diario El Mundo y ha cargado con dureza contra la Guardia Civil. La presentadora de Fama asegura que el cuerpo "se aprovechó" de ella para publicitarse cuando iba a comenzar la nueva edición del programa de danza.

Vázquez había denunciado a uno de sus seguidores por acosarla y cuenta que la actuación de la Guardia Civil le ha hecho perder la confianza en ese cuerpo:

"Era una denuncia de hace más de un año a un hombre que ya no me molestaba. La Guardia Civil no había hecho nada, pero justo el día que presentábamos el programa filtraron esta detención y mintieron diciendo que era una denuncia reciente. La Guardia Civil se aprovechó de mí para publicitarse. Ha sido muy oportunista y no volveré a recurrir a ella, sólo a la Policía".

Lo cierto es que la entrevista es rica en titulares. "Me llaman roja porque no les como el culito a los que roban y mienten", es la frase que da título a la conversación, en la que Paula Vázquez anuncia que algún día contará en un libro el motivo por el que estuvo alejada de la televisión: "Un día sacaré un libro y lo contaré, pero aún no tengo ganas de que me crucifiquen. No me vetó una persona concreta ni ha habido una mano negra, pero sí muchos intereses".