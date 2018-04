Llevan diez años casados. Ella es trabajadora sexual. Así es su relación

Para Eva Sless, el sexo no es solo algo para disfrutar: es un trabajo. Esta australiana de 40 años es escritora, columnista, educadora y trabajadora sexual. Mantiene relaciones sexuales por dinero de forma voluntaria. También está casada. Su marido, Justin, de 43 años, apoya completamente su decisión, si bien son conscientes de que es una vida extraña y poco convencional.

"Sé que somos una pareja inusual. Nuestra vida y nuestro matrimonio se basan en una fuerte amistad, confianza, amor y respeto. No sé si la vida que vivimos vale para todo el mundo, pero a nosotros nos funciona. Me encanta nuestro mundo", declara Eva Sless a la edición estadounidense del HuffPost.

Puedes leer a continuación la entrevista a este matrimonio sobre la profesión de ella, sobre cómo afecta a su matrimonio y sobre lo que piensa Justin de los clientes de su esposa.

¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Eras ya trabajadora sexual cuando os conocisteis?

Eva: Llevamos casi 11 años casados. Somos pareja desde hace unos 18 años y nos conocimos hace 30 años aproximadamente. Desde siempre hemos formado parte de la vida del otro.

He sido trabajadora sexual de forma interrumpida desde hace unos 15 años, así que ya conocía a Justin cuando empecé. Habíamos hablado de ello durante años y era algo que siempre había querido probar y explorar.

El sexo, la sensualidad, sentirme deseada y que me pagaran por ello eran cosas en las que siempre había pensado, creo que incluso antes de saber que había gente que se dedicaba a ello. Había trabajado como recepcionista y gerente en un burdel unos años antes de decidirme a dar el salto y trabajar al otro lado del mostrador. Fue una decisión mutua. Él me dio el coraje para hacerlo y la experiencia ha sido increíble.

Justin, ¿cómo reaccionaste cuando Eva te dijo que quería convertirse en una trabajadora del sexo profesional? ¿A qué te dedicas tú?

Le dije: "¡Estupendo, adelante! Lo vas a hacer genial".

Fabrico y arreglo bicicletas de montaña. Antes solía correr con ellas, pero luego me hice mayor y me di cuenta de que estrellarme duele un montón. Sigo compitiendo en alguna carrera ocasional de resistencia, pero he colgado ya los protectores.

Eva, en general, ¿en qué consiste tu trabajo con los clientes?

Es una pregunta muy difícil de responder, porque todo el mundo es diferente y cada encargo es diferente. Supongo que un resumen muy simple sería charlar, pasar un rato con ellos, practicar sexo, ducharme, charlar y volver a casa.

Pero, de verdad, es mucho más que eso. No me gusta reducirlo simplemente al sexo porque el trato personal es la clave, lo que disfruto yo y lo que disfrutan mis clientes. Nos reímos, hablamos de temas interesantes. He llorado con clientes que habían perdido a su pareja, a sus mascotas o a familiares. He estado noches enteras jugando a juegos de mesa o viendo películas. He ido a museos y a cenar. He tenido encargos que se suponía que iban a durar horas y que acabaron durando 15 minutos y con propinas de más de 100 dólares. Es imposible reducir mi trabajo a generalizaciones porque la vida, el sexo y las razones por las que la gente llama a una trabajadora sexual tampoco pueden generalizarse.

¿Qué piensa tu marido de tus clientes? ¿Han supuesto algún problema los celos?

Eva: En realidad no creo que piense en ellos. Es decir, no más de lo que pienso yo de la gente con la que trata él en su trabajo. Los celos rara vez aparecen en nuestras vidas. Tenemos un matrimonio abierto, intercambiamos parejas y disfrutamos el sexo entre nosotros y con otras personas. Siempre hemos tenido las preocupaciones de seguridad que derivan de mi trabajo, pero tenemos muy buenos sistemas y la seguridad ha estado siempre en orden, así que nunca ha habido problemas.

Justin: Claro que ha habido celos. Estoy celoso de que sea un trabajo que no puedo hacer yo mismo. O sea, quizás podría, pero para los hombres es mucho más difícil empezar. Pero no, nunca estoy celoso de sus clientes. Es solo un trabajo.

¿Cómo llevas el equilibrio entre tu vida laboral y tu vida privada, Eva?

Bueno, ahora trabajo menos en el sexo porque mis otros trabajos me mantienen ocupada. Además, antes vivíamos en Victoria (Australia), donde la legislación sobre el sexo es más abierta. Hace unos cuatro años nos mudamos a Queensland (Australia). Esa es una de las razones por las que no trabajo tan a menudo como me gustaría; las leyes, los estigmas y los grupos religiosos hacen que Queensland sea un poco intimidante para quienes trabajan en el sexo de forma independiente. Bueno, para mí, al fin y al cabo.

[Nota de la editora: las leyes de la industria del sexo en Australia dependen de cada gobierno estatal y territorial].

A veces lo echo de menos. Tengo tres clientes habituales a los que veo ahora, pero aparte de eso, ya no trabajo tanto. Es que simplemente no tengo tiempo. Cuando trabajaba regularmente también estaba estudiando, así que a lo mejor trabajaba tres o cuatro noches o días por semana, o hacía alguna reserva especial, pero nunca me superó ni nos quitó tiempo a nosotros.