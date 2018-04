Su cita de 'First Dates' le da un morreo de película y ella le responde con un 'hachazo' histórico

A Fran, un actor y artista visual argentino afincado en Madrid, le gustaba todo de su cita de First Dates y lo ha gozado muchísimo durante toda la cena. Sin embargo, si algo enseña cada noche el programa de Cuatro es que el amor es cosa de dos, y a Mónica no le ha atraído lo más mínimo el físico de Fran.

Cuando una bola sorpresa ha animado a la pareja a besarse, Fran no lo dudó un momento. Agarró suavemente la cabeza de Mónica y la besó en los labios.

No parecía un mal paso para terminar de convencer a la mujer a tener una segunda cita. Y con esos mimbres afrontaron la sentencia final.

"A mí me gustaría tener una segunda cita con Mónica", ha afirmado sin dudarlo Fran, quien se ha quedado con más ganas de seguir charlando con la mujer y de conocerla más en profundidad.

Y con las ganas se ha ido a casa, porque cuando ha llegado el turno de Mónica su rostro ya hacía presagiar la tragedia: "Yo... (pausa dramática) no tendría una segunda cita contigo como cita, pero sí me gustaría ir a verte al teatro y hacer cosas porque tienes una conversación muy interesante que me ha sorprendido mucho y he pasado muy buen rato contigo".

La deportividad de Fran ha sido encomiable, y con un elegante "me gustaría que contaras conmigo como amigo" se ha marchado dando las gracias.

"Hasta otra", le ha despedido Mónica.

