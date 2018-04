Los famosos también forman parte de la legión de fans de los concursantes de Operación Triunfo. Si los triunfitos pedían fotos a sus ídolos antes de pasar por la Academia, ahora son estos los que piden inmortalizar el momento con las jóvenes estrellas de TVE.

Ha sido lo que ha ocurrido con Fran Perea y Ana Guerra. El actor ha compartido este viernes dos fotos en Twitter con la cantante de Lo Malo, una de ellas de hace varios años y otra actual.

Cuando nos hicimos la primera foto, no me imaginaba la ilusión que me haría hacerme la segunda!! Mucha suerte con #LoMalo, @AnaG_ot2017!!! pic.twitter.com/E2IPExuobc — Fran Perea (@frnperea) 6 de abril de 2018

"Cuando nos hicimos la primera foto, no me imaginaba la ilusión que me haría hacerme la segunda. Mucha suerte con Lo Malo", ha escrito el actor, que debutó también como cantante en Los Serrano.

Al ver el tuit, Ana Guerra se ha mostrado ilusionada, y ha contestado rápidamente a Fran Perea con un mensaje con emoticonos, al que el cantante ha vuelto a responder, en esta ocasión con tres corazones.

Que grandeeee!! Ilusión la mía!!! ☺️☺️ — Ana Guerra (@AnaG_ot2017) 6 de abril de 2018

❤️❤️❤️ — Fran Perea (@frnperea) 6 de abril de 2018

El tema de Lo Malo, que ha estrenado este viernes su videoclip y sobre el que Aitana y Ana Guerra dudaron al principio y ahora lo valoran más, les está generando muchas cosas buenas a ambas, entre ellas estos pequeños gestos.