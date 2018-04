Más de 500 migrantes han muerto en lo que va de año en el Mediterráneo

Al menos 517 migrantes y refugiados han perdido la vida en lo que va de año en el Mediterráneo mientras intentaban alcanzar las costas del sur de Europa; entre ellos hay 359 que trataban de cubrir la ruta hacia Italia, según un nuevo balance de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Breaking: 15,289 #migrants & #refugees arrived by sea to Europe in 2018. 517 dead/missing. 517 too many. Learn more ➡️ https://t.co/NrTqBY3hE2 pic.twitter.com/HYU7e0Ws3T

El balance, actualizado hasta el 6 de abril y elaborado a partir de estimaciones propias, datos nacionales y publicaciones en medios, cifra en 15.289 el número de personas que han arribado a las costas europeas.

El número de víctimas mortales registradas en lo que va de año corresponden principalmente a enero y febrero. Marzo, con 66 muertos, ha sido el mes con menos fallecidos desde agosto de 2016, según el registro histórico de la OIM publicado en su página web.

MSF y SOS Mediterranée, rescatando a migrantes en el buque 'Aquarius', el pasado 31 de marzo.

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), que trabaja en las operaciones de rescate en el Mediterráneo, ha aprovechado este informe para preguntarse "a qué coste" se ha logrado reducir las cifras. "El porcentaje de personas que mueren en esta peligrosa ruta no ha hecho más que aumentar. La UE debe anteponer las vidas a la política", ha reclamado la ONG en Twitter.

Numbers of #refugees & migrants crossing the #Mediterranean may have dropped in 2018, but at what cost? The percentage of people dying on this deadly route has only increased. The #EU must prioritise people's lives above politics. https://t.co/3nBPnHWvT1 pic.twitter.com/l8yLA4NT1U